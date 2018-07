Los Pet Shop Boys celebran el verano en Starlite SUR El auditorio de la cantera se rindió anoche a la actuación del dúo más exitoso en la historia de la música inglesa SUR Jueves, 19 julio 2018, 08:01

Los británicos Pet Shop Boys regresaron anoche a Starlite para volver a brillar en el Festival de las Estrellas. Con una puntualidad británica y en un espectacular escenario con dos pantallas circulares rotativas que emitían imágenes geométricas, salieron Chris Lowe y Neil Tennant, que directamente metieron primera y arrancaron el concierto con'Inner sanctum', de su último álbum, 'Super'.

La expectación en el auditorio por disfrutar de los pioneros de la música electrónica no cesó a lo largo del concierto. Ellos, Tennant y Lowe, mantuvieron en todo momento su actitud: convertir la cantera en una gigantesca discoteca. Así sonaron temas como The Pop Kids, In the Night, Burn, Love is a bourgeois construct, It's a sin, o la famosa New York City Boy, para entusiasmo del público.

Pet Shop Boys, la inteligencia del pop, ofrecieron un espectáculo completo que no se quedó solo en la sucesión de canciones. Ellos ofrecieron una actuación única, un espectáculo a lo grande, donde hicieron gala de efectos visuales más cercanos al arte pop que a simples juegos de luces. Así, Pet Shop Boys rememoraron el entretenimiento y la diversión con Sodom and Gomorrah Show; confesaron su debilidad «para ser fuerte» en The Dictator Decides; o pasearon por la tierra de los sueños en Inside a Dream.

El público que asistió al espectáculo de anoche disfrutó de las letras del dúo, que destilan ironía y una fina crítica. «Tengo el cerebro, tienes las miradas/ Vamos a hacer un montón de dinero / Tienes la fuerza muscular, tengo el cerebro / Vamos a hacer un montón de dinero», dice la letra de Opportunities (Let's make lots of money), uno de sus temas más conocidos y con los que revolucionó el auditorio.

02:59 Vídeo. Resumen de la actuación del dúo más exitoso en la historia de la música inglesa

Porque los británicos tenían claro que su segunda visita a Starlite, tras la de 2014, tenía que ser brillante y no escatimaron en entregarse a su público. Así no faltaron grandes temas como Go west, Left to my own devices… y Always on my mind, con el que cerraron de manera apoteósica. Un espectáculo sin parangón en el auditorio inigualable de Starlite, que mañana recibirá la visita de Sting & Shaggy.

Listas mundiales

Su impresionante carrera incluye 22 canciones en el TOP 10 de UK y 13 álbumes de estudio, los cuales siempre han estado entre los diez mejores en su país y en el resto de listas mundiales.

Tennant y Lowe, son una de las parejas artísticas más influyentes y en su faceta como productores han colaborado con un amplio abanico de artistas como Lady Gaga, David Bowie o Madonna.

En sus conciertos, Pet Shop Boys tienen un estilo muy definido y conocido que combina la música, la puesta en escena y el arte, de tal manera que el diario The Independent llegó a afirmar que «su carrera siempre ha demostrado que la música pop y el arte, no sólo pueden coexistir, sino que pueden expresarse en formas superiores». La de anoche fue una oportunidad única para disfrutar de los iconos del pop electrónico en una noche inolvidable en Starlite Festival.