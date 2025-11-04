Sarria: «La vida del rockero es una estafa, el que va de drogas y fiesta no prospera»

La noche del martes 4 de noviembre de 2025, Nacho Sarria (Málaga, 1995) fue profeta en su tierra. El músico se estrenó en su primera ... visita a la Sala Fundación Unicaja María Cristina con un derroche de autenticidad y un directo en acústico junto a Eduardo Díaz-Miguel en el que el público quedó mudo. «Posiblemente el espacio más bonito donde he tocado», comentaba minutos antes tras la prueba de sonido. A las ocho de la tarde salió al escenario y se convirtió en un nuevo protagonista de Suena SUR, el ciclo de charla y acústico que organiza este periódico en colaboración con Fundación Unicaja.

Se sentó junto al periodista Alberto Gómez y desmontó mitos. El malagueño Sarria, que está considerado como uno de los grandes herederos del rock nacional, habló claro sobre la imagen de los músicos: «La vida del rockero es una estafa, el que se dedica a ir de fiesta y drogas no va a prosperar. La generación anterior ha cometido muchos errores por ese cliché; la filosofía rockera que se conoce no es una vida divertida, sólo son personas desgraciadas que viven poco felices». Su opinión y decisión está tomada desde hace muchos años, con recuerdos de cuando era adolescente. «He visto a gente haciendo estupideces y por eso ha sido fácil elegir el camino, lidiar con eso me hizo tener claro que hay cosas que no merecen la pena», zanjó el cantautor malagueño.

El malagueño Sarria, en el encuentro de Suena SUR con el periodista Alberto Gómez. Marilú Báez

El pasado lanzó su segundo disco 'El mundo es cruel (pero creo en él)' con sus propios recursos. «La autoedición es una absoluta mierda, hay que sacar dinero para todo... Vendí hasta mi coche. El año pasado por estas fechas estaba sin un duro, luego cuando entra pasta piensas que te ha tocado la lotería pero no, es simplemente el resultado del curro como cualquier otro trabajo. En la música somos un poco suicidas y todavía me asombra como llegamos a ser capaces de hacer locuras por cumplir un sueño», confesó Sarria.

«Estamos en un punto 'obrero': un día somos teloneros de Leiva y al siguiente vamos en la furgo con el aire roto»

Pero asegura que está tanto la parte de 'trabajo' como la 'magia'. Esta última llega cuando se sube a las tablas: «Muchas veces subes al escenario y no estás bien pero en cuanto cruzas una mirada cómplice o un gesto del público todo se convierte», profundizó el malagueño, que este mismo verano fue telonero de Leiva, cantante al que él mismo confiesa que imitaba hace un tiempo. «Doce años después he tocado en el mismo escenario que él y la verdad es que todos nos sentimos muy queridos, apoyados y acompañados por su banda; hay otros artistas que te hacen sentir intrusos, pero con Leiva fue todo muy humano y bonito», explicó.

Del WiZink a la furgo

Su primera gran oportunidad, recuerda, cuando fueron teloneros de Sidecars en el WiZink Center de Madrid. «Y la noche anterior estábamos en la Taberna JJ de Granada tocando para unas cien personas. La realidad es que nosotros ahora mismo estamos en un punto 'obrero'; este año estamos conquistando y llegando a nuevos escenarios, pero aquí no hay espacio para el ego. Nosotros mismos conducimos y nos movemos para los conciertos... Un día estamos con Leiva y al siguiente vamos en la furgo muriendo de calor porque el aire acondicionado se rompe constantemente», detalló Sarria.

La música ha sido su vida. Quería ser 'skater' y «su sueño» era «dejar el instituto». «Pero menos mal que no», apuntó ayer entre risas. Lo que sí que dejó fue la carrera cuando tenía 20 años para empezar a recorrer mundo junto a Los Labios, banda sevillana donde triunfó con la voz y guitarra. «Fue la universidad del rock», aseguró. Y aclaró, entre bromas, su relación con el colegio: «Era gamberro, pero sacaba buenas notas. Nunca fui irrespetuoso, pero me gustaba tejer la broma; la verdad es que en el colegio me lo pasé muy bien, pero me llevé varios castigos».

Sarria junto a Eduardo Díaz-Miguel, durante el concierto. Marilú Báez

Durante esta charla de Suena SUR, el malagueño agradeció el apoyo de su familia, que le acompañó a esta cita. La complicidad con su padre y la comprensión de su madre: «Ella entendía menos la decisión de ser músico, pero la verdad es que en todo lo que me decía llevaba razón», concretó Sarria, que terminó su primera vez en la Sala Fundación Unicaja María Cristina con un acústico que corroboró su originalidad, elegancia y talento en el escenario. Suerte de los que asistieron a este directo de Sarria, vieron sobre el escenario a uno de los herederos del rock español.