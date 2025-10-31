Considerado uno de los grandes herederos del rock español, Sarria será profeta en su tierra este martes, 4 de noviembre, a las 20 horas. El ... músico malagueño protagoniza la próxima cita de Suena SUR, el ciclo de entrevistas y acústicos organizado por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja. Estas citas, concebidas para conocer en profundidad a los artistas y escuchar algunos de sus temas como fueron creados, con uno o dos instrumentos y voz, se celebran en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, en el número dos de la calle Marqués de Valdecañas, y la entrada es libre hasta completar aforo.

Dueño de una voz cargada de matices y de una identidad artística que oscila entre el rock de autor y el pop elegante, en las canciones de Sarria conviven la poesía urbana y la influencia de artistas como Leiva o Coque Malla. Pero que nadie se equivoque: Nacho Sarria tiene sello propio. Letras sinceras, arreglos cuidados y una puesta en escena que destila autenticidad son la receta de su creciente éxito; su última gira, 'El mundo es cruel (pero creo en él)', lo ha llevado por salas y festivales de España, México y Alemania, con parada en escenarios míticos como el Azkena Rock y el Sonorama.

El artista, que tiene éxitos como 'A tu vera' y 'Química inestable', charlará sobre su carrera con el periodista Alberto Gómez y tocará algunos temas en acústico junto a Eduardo Díaz Miguel al piano.