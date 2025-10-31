Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Martes, 4 de noviembre. 20 horas

Sarria, en Suena SUR: entrevista y acústico en directo este martes

El músico malagueño, considerado uno de los grandes herederos del rock español, pasará el 4 de noviembre por la Sala Fundación Unicaja María Cristina a las 20 horas

SUR

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:47

Comenta

Considerado uno de los grandes herederos del rock español, Sarria será profeta en su tierra este martes, 4 de noviembre, a las 20 horas. El ... músico malagueño protagoniza la próxima cita de Suena SUR, el ciclo de entrevistas y acústicos organizado por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja. Estas citas, concebidas para conocer en profundidad a los artistas y escuchar algunos de sus temas como fueron creados, con uno o dos instrumentos y voz, se celebran en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, en el número dos de la calle Marqués de Valdecañas, y la entrada es libre hasta completar aforo.

