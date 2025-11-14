Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El malagueño Saox se lleva premio en los Latin Grammy con Bad Bunny

El productor logra dos diplomas por su participación como productor en 'Debí tirar más fotos', reconocido como Álbum del Año y como mejor disco de música urbana

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:15

Las previsiones se cumplieron y Bad Bunny se coronó en los Latin Grammy como el artista del momento de habla hispana. Y con él también ... el malagueño Saox. El productor de la Carretera de Cádiz, residente ahora en Puerto Rico, se lleva a casa el premio de la Academia Latina de la Grabación por su participación como productor en una de las canciones de 'Debí tirar más fotos'. El disco se llevó el principal galardón de la noche, el de Álbum del Año, y fue reconocido como el mejor de música urbana.

