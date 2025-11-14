El malagueño Saox se lleva premio en los Latin Grammy con Bad Bunny El productor logra dos diplomas por su participación como productor en 'Debí tirar más fotos', reconocido como Álbum del Año y como mejor disco de música urbana

Las previsiones se cumplieron y Bad Bunny se coronó en los Latin Grammy como el artista del momento de habla hispana. Y con él también ... el malagueño Saox. El productor de la Carretera de Cádiz, residente ahora en Puerto Rico, se lleva a casa el premio de la Academia Latina de la Grabación por su participación como productor en una de las canciones de 'Debí tirar más fotos'. El disco se llevó el principal galardón de la noche, el de Álbum del Año, y fue reconocido como el mejor de música urbana.

El codiciado gramófono será para el puertorriqueño, pero Álvaro Jerez Barranco recibirá dos diplomas que le acreditan como ganador por ser parte de la producción. «Gracias por contar conmigo», le dedicaba a Bad Bunny en las redes sociales tras conocerse el triunfo. La mano de Saox está en el tema 'El CLúB', el primer single y videoclip que se lanzó de 'Debí tirar más fotos', una canción que sorprende por su fusión de house, música electrónica y plena, un género musical y de baile de Puerto Rico. «Es diferente», admite con orgullo.

