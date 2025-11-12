Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Saox es productor de una de las canciones de 'Debí tirar más fotos'. Jesús Azuaga

Saox, de la Carretera de Cádiz a los Grammy de la mano de Bad Bunny

El malagueño produce una de las canciones del disco del puertorriqueño nominado por partida doble en la edición latina y americana

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

En la conversación se mezclan los anglicismos de Puerto Rico con el deje de la Carretera de Cádiz. «Si hablo como si estuviera en San ... Andrés aquí no me entiende nadie», bromea para justificar su toque puertorriqueño. Es el reflejo de los dos mundos de Álvaro Jerez Barranco, Saox en la industria musical. El productor y artista malagueño responde al teléfono desde el otro lado del charco, donde reside desde hace un tiempo y donde quizás en unas horas se lleve la alegría de su vida. Saox aspira al Grammy Latino en la gala de este jueves en Las Vegas (madrugada del viernes en España) de la mano de Bad Bunny. Su nombre figura en los créditos de 'Debí tirar más fotos', el aclamado disco del puertorriqueño nominado a álbum del año y al mejor de música urbana. Y es solo el principio: el disco aparece también por partida doble en la lista de los Grammy americanos que se celebran en febrero, la joya de la corona, marcando un hito para la música en español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  2. 2 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  3. 3 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  6. 6 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  7. 7 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire
  8. 8 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  9. 9 Cien años de cárcel para una red que prostituía a mujeres extranjeras en condiciones «abusivas» en Málaga
  10. 10 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Saox, de la Carretera de Cádiz a los Grammy de la mano de Bad Bunny

Saox, de la Carretera de Cádiz a los Grammy de la mano de Bad Bunny