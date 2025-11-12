Saox, de la Carretera de Cádiz a los Grammy de la mano de Bad Bunny

En la conversación se mezclan los anglicismos de Puerto Rico con el deje de la Carretera de Cádiz. «Si hablo como si estuviera en San ... Andrés aquí no me entiende nadie», bromea para justificar su toque puertorriqueño. Es el reflejo de los dos mundos de Álvaro Jerez Barranco, Saox en la industria musical. El productor y artista malagueño responde al teléfono desde el otro lado del charco, donde reside desde hace un tiempo y donde quizás en unas horas se lleve la alegría de su vida. Saox aspira al Grammy Latino en la gala de este jueves en Las Vegas (madrugada del viernes en España) de la mano de Bad Bunny. Su nombre figura en los créditos de 'Debí tirar más fotos', el aclamado disco del puertorriqueño nominado a álbum del año y al mejor de música urbana. Y es solo el principio: el disco aparece también por partida doble en la lista de los Grammy americanos que se celebran en febrero, la joya de la corona, marcando un hito para la música en español.

«¡Alguno caerá!», dice esperanzado. No sería ninguna sorpresa. Bad Bunny es el nombre del momento, el 'artista latino del siglo XXI' según Billboard y uno de los más influyentes de su generación. La prueba definitiva es su elección para amenizar los codiciados quince minutos del medio tiempo de la Super Bowl de 2026. Apenas una semana antes, será la gran estrella de los Grammy americanos al consagrarse como el primer artista de habla hispana en ser nominado en las tres categorías más importantes: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

Y Saox es uno de los productores detrás de los ritmos y sonidos de ese trabajo. Su mano está en el tema 'El CLúB', el primer single y videoclip que se lanzó de 'Debí tirar más fotos', una canción que sorprende por su fusión de house, música electrónica y plena, un género musical y de baile de Puerto Rico. «Es diferente», admite con orgullo.

Su historia con Bad Bunny se remonta a 2017, cuando aún no era el fenómeno que es hoy. Empezaba a despuntar en Latinoamérica y Saox le contrató para una fiesta que organizó en la antigua discoteca Palladium de Torremolinos. Era la primera vez que el puertorriqueño actuaba en España y él se encargó de la fecha en Málaga. «Y la sala estaba a reventar». Siempre tuvo «visión» para detectar el talento y ver las oportunidades. Poco después conoció a su mánager y desde entonces el malagueño le envía su música, sus rimas y sus ritmos. Hasta que una de ellas fue seleccionada para 'Debí tirar más fotos'. Misión cumplida.

Saox organizó la primera actuación de Bad Bunny en Málaga en la antigua discoteca Palladium de Torremolinos

Desde niño quiso formar parte de la escena del hip hop de Estados Unidos y dirigió sus pasos hacia eso. Mientras escribía y componía con un sonido americano, organizaba fiestas, pinchaba en clubs y abría los shows de los raperos estadounidenses que pasaban por la Costa. Un día subió su música a SoundCloud y contactó con Rauw Alejandro, con quien colaboró en 2018 en el tema 'Olvidemos'. Fue su puerta de entrada a Puerto Rico. Después llegaría su trabajo con Tory Lanez en la canción 'The Fargo Splash (feat. Ludacris)' del disco 'Chixtape 5', que le valió el Billboard, su primer gran reconocimiento.

Álvaro Jerez aka Saox se ha ganado a sus 36 años su sitio entre la élite de la música urbana de Miami y Puerto Rico. Y ahora le toca dar el siguiente paso: el malagueño prepara su primer disco como productor y artista, con varias colaboraciones. Como él mismo escribe en su perfil de Instagram, «vamos por más siempre, arriba toda la gente de todos los barrios del mundo». De la Carretera de Cádiz a los Grammy.