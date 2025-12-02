Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvador Sobral y Regina Sotorrío, este martes durante la charla de Suena SUR, en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Salvador Sobral y Regina Sotorrío, este martes durante la charla de Suena SUR, en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Salvador Salas
Suena SUR

Salvador Sobral: «No me interesa Eurovisión mientras participe Israel»

El músico muestra su talento y humor en Suena SUR con un repertorio en más de cuatro idiomas y un guiño a Tabletom

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:05

Comenta

Pocos sabían que estaba a punto de morir cuando para el resto del mundo estaba más vivo que nunca. El músico portugués Salvador Sobral ganó ... Eurovisión en 2017 con 'Amar pelos dois' mientras esperaba de forma urgente un trasplante de corazón. «Yo estaba preocupado por mi vida, durante el concurso ni me puse nervioso. De hecho, estoy más inquieto por esta charla», confesó con humor el cantante, que fue este martes el gran protagonista del ciclo Suena SUR, que combina charla y acústico bajo la organización de este periódico con el apoyo de Fundación Unicaja.

