Martes 2 de diciembre. Sala Fundación Unicaja María Cristina

Salvador Sobral, en Suena SUR: entrevista y acústico en directo

El cantante portugués conversará sobre su carrera y tocará algunos temas al piano el 2 de diciembre en una cita con entrada libre hasta completar aforo

SUR

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

Es uno de los intérpretes más originales de la música ibérica, dotado de una sensibilidad especial y con una voz llena de matices jazzísticos. Salvador ... Sobral se subirá el martes 2 de diciembre al escenario de la Sala Fundación Unicaja María Cristina para hablar, cantar y tocar. El artista portugués será el próximo invitado de Suena SUR, el formato de entrevista y acústico organizado por diario SUR con el apoyo de la Fundación Unicaja. Será a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

