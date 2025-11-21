Salvador Sobral, en Suena SUR: entrevista y acústico en directo

Es uno de los intérpretes más originales de la música ibérica, dotado de una sensibilidad especial y con una voz llena de matices jazzísticos. Salvador ... Sobral se subirá el martes 2 de diciembre al escenario de la Sala Fundación Unicaja María Cristina para hablar, cantar y tocar. El artista portugués será el próximo invitado de Suena SUR, el formato de entrevista y acústico organizado por diario SUR con el apoyo de la Fundación Unicaja. Será a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Eurovisión lo descubrió al mundo en 2017, cuando ganó en el certamen para Portugal con la preciosa balada 'Amar pelos dois'. Sobral rompió con su sencillez y su melodía pausada los esquemas de un festival dominado por la extravagancia y los ritmos electrónicos. Pero antes de eso, Salvador Sobral llevaba años recorriendo los escenarios de España y Portugal. Con ese sentido del humor del que siempre hace gala, Sobral recuerda la primera vez que actuó en Málaga, en el Balneario: Iba con un cuarteto «y el público era un trío». Pocos años años después, tras su paso por Eurovisión, volvió y agotó las entradas del Teatro Cervantes.

Ampliar

Salvador Sobral convierte cada canción en una experiencia íntima. Lejos de artificios, el cantante portugués explora el jazz, la bossa nova, el fado y la canción de autor sin complejos. Ahora, cuando acaba de publicar un aplaudidísimo disco con Sílvia Pérez Cruz ('Sílvia & Salvador'), Sobral conversará sobre su carrera y sus proyectos con la periodista Regina Sotorrío en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Tras la charla, interpretará al piano algunos de sus temas en una de las citas más prometedoras del ciclo.