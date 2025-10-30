Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvador Sobral, Sarria, Marilia Monzón y Carlos Ares, en Málaga: entrevistas y acústicos en Suena SUR

El ciclo organizado por este periódico y Fundación Unicaja en la Sala María Cristina presenta su programación de noviembre y diciembre

SUR

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:14

Suena SUR, el ciclo de entrevistas en directo y acústicos organizado por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja, presenta cuatro nuevas citas. Por ... el formato, concebido para conocer en profundidad a los artistas y escuchar algunos de sus temas como fueron creados, con uno o dos instrumentos y voz, pasarán Sarria (4 de noviembre, 20 horas), Carlos Ares (10 de noviembre, 19 horas), Salvador Sobral (2 de diciembre, 19 horas) y Marilia Monzón (9 de diciembre, 19 horas). Todos los encuentros tendrán lugar en la Sala de Conciertos Fundación Unicaja María Cristina, un espectacular auditorio construido en el siglo XIX como conservatorio de música, situado en el número dos de la calle Marqués de Valdecañas. La entrada a todos estos eventos es libre hasta completar aforo.

