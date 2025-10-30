Salvador Sobral, Sarria, Marilia Monzón y Carlos Ares, en Málaga: entrevistas y acústicos en Suena SUR

Suena SUR, el ciclo de entrevistas en directo y acústicos organizado por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja, presenta cuatro nuevas citas. Por ... el formato, concebido para conocer en profundidad a los artistas y escuchar algunos de sus temas como fueron creados, con uno o dos instrumentos y voz, pasarán Sarria (4 de noviembre, 20 horas), Carlos Ares (10 de noviembre, 19 horas), Salvador Sobral (2 de diciembre, 19 horas) y Marilia Monzón (9 de diciembre, 19 horas). Todos los encuentros tendrán lugar en la Sala de Conciertos Fundación Unicaja María Cristina, un espectacular auditorio construido en el siglo XIX como conservatorio de música, situado en el número dos de la calle Marqués de Valdecañas. La entrada a todos estos eventos es libre hasta completar aforo.

Sarria: 4 de noviembre

Considerado uno de los grandes herederos del rock español, Sarria será profeta en su tierra el 4 de noviembre. Dueño de una voz cargada de matices y de una identidad artística que oscila entre el rock de autor y el pop elegante, en sus canciones conviven la poesía urbana y la influencia de artistas como Leiva o Coque Malla. Pero que nadie se equivoque: Nacho Sarria tiene sello propio. Letras sinceras, arreglos cuidados y una puesta en escena que destila autenticidad son la receta de su creciente éxito; su última gira, 'El mundo es cruel (pero creo en él)', lo ha llevado por salas y festivales de España, México y Alemania, con parada en escenarios míticos como el Azkena Rock y el Sonorama. Charlará sobre su carrera con el periodista Alberto Gómez y tocará algunos temas en acústico a las 19 horas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Carlos Ares: 10 de noviembre

Se ha convertido en uno de los nombres más destacados y singulares del nuevo pop español. Compositor, productor e intérprete, su música se caracteriza por un equilibrio entre lo íntimo y lo experimental, con atmósferas electrónicas que se alternan con la crudeza de la guitarra acústica. Trabajos como 'Peregrino' y 'Ventanas' demuestran una sensibilidad poco común y cierta predilección por la imperfección que su voz, contenida y emocional, hila mediante letras introspectivas que hablan del desarraigo, la identidad y el deseo de encontrar un lugar en el mundo. El artista gallego repasará su carrera con el periodista Alberto Gómez el 10 de noviembre a partir de las 19 horas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Salvador Sobral: 2 de diciembre

Conocido internacionalmente por ganar Eurovisión en 2017 con 'Amar pelos dois', se ha asentado como uno de los intérpretes más originales y delicados de la música ibérica. Su voz —profunda, elástica, llena de matices jazzísticos— convierte cada canción en una experiencia íntima. Lejos de artificios, Sobral explora el jazz, la bossa nova, el fado y la canción de autor sin complejos. Ahora, cuando acaba de publicar un aplaudidísimo disco con Silvia Pérez Cruz, se subirá a las tablas de la Sala Fundación Unicaja María Cristina el 2 de diciembre a las 19 horas para conversar con la periodista Regina Sotorrío y cantar algunos temas en uno de los acústicos más prometedores del ciclo.

Marilia Monzón: 10 de diciembre

Autenticidad y dulzura son las señas de identidad de Marilia Monzón, una artista que, desde su paso por Operación Triunfo en 2018, ha construido un camino propio, alejado de lo previsible. La artista canaria se mueve como pez en el agua en los ritmos con raíces pop-folk y espíritu latino, como ha demostrado en 'Prenderé una velita', su debut discográfico, producido por Juanma Latorre (Vetusta Morla), un trabajo donde su voz se erige como protagonista de un universo cálido y delicado que la corona como una de las voces más sensibles y prometedoras del folk español. Pasará por la Sala Fundación Unicaja María Cristina el 10 de diciembre a partir de las 19 horas para dar cuenta de ello.