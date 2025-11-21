Salma de Diego presenta su primer tema 'Ufff' tras ser expulsada de Operación Triunfo 2025
La estudiante alicantina de la ESAD Málaga compuso la canción en el directo del 'talent show' de Prime Video
Fernando Alonso
Málaga
Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:30
Salma de Diego, segunda expulsada de Operación Triunfo 2025, debuta con su primera canción 'Ufff'. Un tema que esperaban con gran expectación los fans del ... formato de Amazon Prime, al haber sido compuesto durante la estancia de la estudiante de la ESAD Málaga en la Academia de OT.
La alicantina afincada en Málaga expresa en esta balada su desesperación al no poder controlar sus emociones y deseos por una persona, por lo que ella misma tiene que decirse 'Ufff' para mantener la compostura. Al mismo tiempo Salma le explica a esta persona todas y cada una de las reacciones físicas y pensamientos que pasan por su mente cuando la ve.
De ritmo lento, carácter sensual y ataviada con un conjunto inspirado en Metrika, una de sus cantantes favoritas, la alumna malagueña comienza su carrera musical. Tras el éxito que ha cosechado en redes por hablar con franqueza y sin tapujos sobre su paso por el concurso, Salma de Diego se mantiene a la espera de si conseguirá ser una de las muchas estrellas que el formato ha lanzado a la industria musical como Aitana o Lola Índigo, o si, por lo contrario, su éxito será efímero.
