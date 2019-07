Roger Hodgson y la memoria musical Josele - El concierto del británico en el Starlite fascinó a un público ansioso por recuperar sus recuerdos asociados a las canciones de Supertramp FERNANDO MORGADO Domingo, 21 julio 2019, 12:12

La música tiene un poder fuera de lo común para transportarnos a lugares concretos de nuestro pasado. Todos tenemos asociados discos y canciones a determinados momentos de la vida, y con solo unas notas somos capaces de viajar en el tiempo más rápido que en el Delorean. El público que abarrotó ayer la cantera de Nagüeles no lo hizo solo por ver sobre el escenario a Roger Hodgson, sino por recuperar durante un par de horas sus recuerdos asociados a la canciones de Supertramp. El de ayer fue un ejercicio de nostalgia musical que Hodgson promovió con un repertorio lleno de grandes momentos.

A la hora acordada salió al escenario el inglés, de 69 años, y la luz de un foco destacó su figura sobre la de los otros cuatro músicos, algunos de los cuales seguramente no habían nacido cuando se compuso 'Take the Long Way Home', el tema que abrió la velada. Hodgson, como siempre muy hablador, invitó a los asistentes a dejar sus problemas «encima de la montaña» para así hacer «un viaje al pasado». La armónica anunció 'School' y ya se pudo comprobar que el público estaba por la labor. Como premio, a la tercera canción Roger Hodgson les regaló la mítica 'Breakfast in America', que compuso con solo 19 años.

En un intento por hablar español, el británico preguntó al público «¿A quién le gusta silbar?» para que le acompañasen en el estribillo de 'Easy Does It', a la que siguió 'Sister Moonshine'. Entonces volvió a colocarse frente a su teclado Roland para brindar otro tema mítico a la audiencia, 'The Logical Song'. Hodgson alternaba el teclado con la guitarra y el piano, que utilizó para interpretar 'Lord Is It Mine' y parte de 'Death and a Zoo', de su disco en solitario del 2000, 'Open the Door'.

La delicadeza de 'Even in the Quietest Moments' precedió a 'Had a Dream', con la que todo el público se puso en pie por primera vez, y a la larga, pero preciosa, 'Fool's Overture'. El final lo marcó uno de los clásicos, 'Dreamer' y su inconfundible melodía, pero Hodgson no podía despedirse de Marbella y olvidarse de 'Give a Little Bit' y 'It's Raining Again', dos himnos que el público del Starlite cantó y bailó ya en los bises, cuando el viaje de la memoria musical tocaba a su fin.