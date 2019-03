Riqueni, el guitarrista que volvió de los infiernos Rafael Riqueni vuelve a los escenarios con 'Parque de María Luisa'. El músico sevillano, referente de las seis cuerdas flamencas, 'resucita' en los escenarios con un disco impecable tras superar años de depresión y adicción. Este viernes estará en The Hall REGINA SOTORRÍO Jueves, 28 marzo 2019, 19:21

«Estoy limpio y completamente dedicado a mi guitarra». En una sola frase, Rafael Riqueni (Sevilla, 1962) dice mucho: las adicciones son el pasado y la seis cuerdas el presente. En su currículum profesional se acumulan los premios más prestigiosos del arte jondo, los 'Nobel del flamenco' como algunos los llaman; pero en el personal figuran algunas «manchas» que le hicieron desaparecer de la escena pública durante más de una década. Y a punto estuvo de desaparecer de todo. «Estaba en las últimas», reconoce. Ahora habla con la fortaleza que da haber vuelto de los infiernos para contarlo y celebrar su 'resurrección' en cada escenario que pisa. El próximo, el de la sala The Hall este viernes (21.00 horas). El 3 de abril vuelve a Málaga como invitado especial de Triana Ramos en la apertura de la Bienal de Flamenco en el Teatro Cervantes.

'Parque de María Luisa' representa el nuevo comienzo de un guitarrista de técnica pero sobre todo de expresión, de esencia flamenca pero con influjos de la música clásica y contemporánea. Un músico al que inspiró Paco de Lucía, «maestro de una generación entera» y con quien a menudo le comparan. «Me parece una falta de respeto. Era un artista muy grande. En la historia habrá diferentes guitarristas, pero nunca igual que él», sentencia. Vivió la época dorada del flamenco en Madrid, compartiendo música, charlas y fiestas con Enrique Morente, que siempre que podía le llevaba en sus conciertos.

En este disco, una obra impecable, Riqueni regresa a su infancia y juventud sevillana, al recuerdo de sus rincones, de los encuentros con los amores, de los paseos de la mano de su padre. Una evocación de un tiempo feliz en su ciudad natal que se fraguó precisamente durante unos años «muy malos» en Madrid, cuando su vida personal y profesional tocaba fondo. Es quizás su manera de reconciliarse con su padre, con quien ha estado «inconscientemente enfadado» durante años. Su suicidio a mitad de los 90 abrió un largo luto del que no pudo recuperarse. Esa muerte inesperada desencadenó una depresión que continuó con el diagnóstico de una enfermedad mental. «Soy bipolar», cuenta. Perdió las ganas de guitarra, no era feliz y buscó «las salidas donde fueran». El alcohol y el «tonteo» con las drogas no tardaron en llegar.

Cuando empezaba a ver la luz, en 2015, le tocó pagar con pena de cárcel una agresión cometida años antes cuando aún no estaba en tratamientos por su enfermedad. «Eso me lo llevo puesto, si no lo vives no lo entiendes. Es una mancha que queda ahí y que nunca se quita, pero he pagado lo que tenía que pagar», asegura con una sinceridad brutal. Su paso por prisión le ha dejado un poso y un aprendizaje. «Me ha hecho sensibilizarme más porque he visto a mucha gente sufriendo. Me ha hecho madurar como persona que andaba perdida. Me perdí y he encontrado el camino correcto», añade.

Una senda que no podía haber recorrido sin su mánager y «amigo» Paco Bech. Él fue quien se presentó en Madrid para hacerle reaccionar con la propuesta de grabar esos temas que tenía en el cajón y reflejar su vida en un documental (pronto se abrirá un 'crowdfunding' para finalizarlo). «Si no hubiera ido él, hubiera pasado ya conmigo algo», admite. Lo sacó de Madrid y se lo llevó de vuelta a su Andalucía. Empezó el tratamiento, «a correr y a ponerme en forma». «Han pasado siete años y es mi mejor amigo», reconoce.

Ahora toca «diferente». «He simplificado mucho mi toque. Me tocó una época de virtuosismo donde todos los chavales se comían la guitarra y había que tocar difícil y complejo. Esto ya ha pasado a segundo plano y toco más a gusto, me importa más la expresión», explica. 'Parque de María Luisa' salió a la venta en 2017, con una presentación previa en el Maestranza de Sevilla dos años antes, pero es ahora cuando recorre con él salas y auditorios de España. Más de tres horas duró la presentación en el Cartuja Center rodeado de nombres como Rocío Molina, Diana Navarro, Arcángel, Ana Guerra, Dorantes y Antonio Canales. «El flamenco siempre ha estado conmigo y me ha apoyado».