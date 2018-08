Ricky Martin ofrece lo mejor de su repertorio en Fuengirola

La expectación que levantó ayer Ricky Martin a su paso por el festival Marenostrum Music Castle Park fue enorme. En la ladera del Castillo Sohail, escenario del primer concierto del cantante puertorriqueño en Andalucía en esta gira, unas 8.000 personas esperaban sobre las diez y media de la noche de ayer a que su ídolo subiera al escenario. Aquellos que no pudieron conseguir entrada abarrotaron el paseo marítimo y al menos pudieron escuchar el repertorio que ofreció Martin, en el que no quedó ni un solo 'hit' en el tintero.

Las luces se apagaron y tras las primeras notas del que quizá sea su mayor éxito, 'María', todo fue una fiesta. Le siguieron 'Drop it on me' y 'Shake Your Bon-Bon', con las que el artista demostró que su música aún tiene recorrido en la era del reguetón.