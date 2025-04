Raphael actuará en Málaga en su vuelta a los escenarios

Isabel Méndez Málaga Viernes, 25 de abril 2025, 14:37 Comenta Compartir

Raphael vuelve. Tras anunciar en diciembre que sufría un linfoma cerebral, el incombustible artista regresa a los escenarios, y por la puerta grande. Será con la gira 'Raphaelísimo', con la que recorrerá España a partir del 15 de junio y para la que saldrán las entradas a la venta el próximo martes, 29 de abril.

En este nuevo tour el cantante jiennense recalará en Málaga. Concretamente, en Marbella, ya que tiene previsto ofrecer un concierto en Starlite el próximo 5 de julio. Será la primera parada que hará en tierras andaluzas, ya que después de la Costa del Sol actuará en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Sevilla, Córdoba y después del verano en Almería y Granada. La gira, que arranca en Mérida, concluirá el 30 de mayo de 2026 en Albacete. La fecha de Marbella estaba ya prevista antes del paréntesis obligado, y todo apunta a que finalmente se podrá ya mantener.

Igual que hiciera en diciembre, ha sido el propio cantante quien anunciaba en redes sociales su regreso a la música a sus 81 años. El artista acompañaba su mensaje de este miércoles con una foto en la que aparece vestido de manera informal y con un sombrero, mirando a la cámara y con el mar de fondo. «Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido», comienza el comunicado, en el que agradece el apoyo recibido por parte de su familia, de los profesionales sanitarios que le han tratado durante este tiempo y de su público.