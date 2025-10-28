Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ignacio Peguero, bajista de la banda con origen antequerano por parte de su padre. Sur

Las raíces malagueñas de Malmö 040, la banda joven del millón de oyentes

Con éxito nacional en plataformas digitales, el bajista de la banda, Ignacio Peguero, de padre antequerano, vuelve a Málaga con un concierto este 8 sábado 8 de noviembre

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 28 de octubre 2025, 00:26

Más de cien millones de reproducciones en plataformas digitales y más de un millón de oyentes mensuales en Spotify confirman el éxito de Malmö 040, ... la banda catalana que no para de crecer como una de las bandas del pop rock nacional más seguidas entre los jóvenes. Justo este fin de semana aterrizan en Málaga, en la sala Trinchera, para presentar su nuevo disco 'Cuando Éramos Felices Sin Saberlo'. Pero esta parada de la gira no es una cualquiera: Málaga fue hace años el escenario de su primer concierto fuera de su zona habitual, Barcelona. Y Málaga es también especial para uno de los integrantes de la banda, el bajista, Ignacio Peguero: su padre nació en Antequera y en las temporadas de vacaciones viaja a la capital de la Costa del Sol para disfrutar con amigos y familia que viven aquí. «Tanto mi madre como mi padre han pasado parte de su vida en Málaga y, aunque se mudasen a Barcelona y yo haya nacido allí, me siento en casa porque tengo familia y amigos que viven allí y que vamos a visitar durante todo el año. Este concierto en Málaga va a ser muy emotivo», relata Ignacio Peguero en una conversación con SUR.

