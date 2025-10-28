Las raíces malagueñas de Malmö 040, la banda joven del millón de oyentes

Más de cien millones de reproducciones en plataformas digitales y más de un millón de oyentes mensuales en Spotify confirman el éxito de Malmö 040, ... la banda catalana que no para de crecer como una de las bandas del pop rock nacional más seguidas entre los jóvenes. Justo este fin de semana aterrizan en Málaga, en la sala Trinchera, para presentar su nuevo disco 'Cuando Éramos Felices Sin Saberlo'. Pero esta parada de la gira no es una cualquiera: Málaga fue hace años el escenario de su primer concierto fuera de su zona habitual, Barcelona. Y Málaga es también especial para uno de los integrantes de la banda, el bajista, Ignacio Peguero: su padre nació en Antequera y en las temporadas de vacaciones viaja a la capital de la Costa del Sol para disfrutar con amigos y familia que viven aquí. «Tanto mi madre como mi padre han pasado parte de su vida en Málaga y, aunque se mudasen a Barcelona y yo haya nacido allí, me siento en casa porque tengo familia y amigos que viven allí y que vamos a visitar durante todo el año. Este concierto en Málaga va a ser muy emotivo», relata Ignacio Peguero en una conversación con SUR.

Luis Enrique, fan de Malmö 040

Será este sábado cuando toda esa familia y amigos se sumen a los fans de Malmö 040 en la pista de la sala Trinchera con 'Los de Siempre Tour', la gira con la que vuelven a las salas después de agotar tres Rivieras en Madrid, dos Palau Alameda en Valencia y un Razzmatazz en Barcelona, además de pasar por festivales como Arenal Sound. Sus canciones llegaron a conquistar hasta al exseleccionador de España Luis Enrique durante el Mundial de Qatar, que compartió varias publicaciones con el tema de la banda 'Matar la Pena', una de las canciones más escuchadas de Malmö 040 junto con otras como 'Los Lugares Donde Irás' o 'La Última Canción'.

Ahora, las raíces malagueñas de Ignacio Peguero junto al resto de la banda catalana –Carlos, Víctor, Joan y Gonzalo– toman la capital de la Costa del Sol para demostrar la fuerza de un grupo que nació de una amistad de colegio y que ocho años después han conseguido dedicarse de lleno a la música con 24 años. Todo un sueño, afirman. «Desde hace unos meses decidimos dedicarnos sólo a esto. Trabajábamos a la vez que llevábamos el grupo y nos dimos cuenta que era incompatible... Queremos enfocarnos más en la música y pensar que este va a ser nuestro trabajo principal porque esto no sólo va de pasar los fines de semana de conciertos; componemos, buscamos nuevas ideas, hacemos promociones... Haber dejado el trabajo es como un volver a empezar, pero estamos viviendo nuestro sueño, eso sí, con los pies en la tierra», detalla Ignacio Peguero.

Colaboraciones con artistas como Pignoise les motiva para seguir creciendo e inspirándose en las bandas de las que ellos mismos aprendieron. Cuando Ignacio Peguero recuerda su infancia y las horas en coche con sus padres en Málaga, no puede evitar no recordar a esos artistas que despertaron su pasión por la música: «Recuerdo escuchar a Los Ronaldos, Calamaro, Pereza, Rolling Stones, Los Rodríguez... Mis padres me han enseñado siempre buena música y eso es lo que ahora me inspira», asegura Ignacio Peguero, que en estos días ya piensa en la vuelta a casa y en aprovechar el viaje de concierto a Málaga: «Tengo ya preparada la ruta que vamos a hacer toda la banda, quiero que disfrutemos de la ciudad y de todas las cosas buenas que tiene», concluye.