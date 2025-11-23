La próxima edición del 101 Music Festival contará con Valeria Castro, Los Morancos, Lia Kali y Fernando Costa

La sexta edición del 101 Music Festival Costa del Sol 2026 calienta motores. Coincidiendo este fin de semana con el día internacional de la música, ... las fundaciones malagueñas Olivares y Cudeca han aprovechado para anunciar los primeros artistas confirmados: Valeria Castro, Fernando Costa, Lia Kali y Los Morancos,

El festival, un evento ya consolidado como una de las grandes citas musicales del verano, volverá a celebrarse en la emblemática Plaza de Toros de Málaga y otro año más la organización apuesta por un cartel ecléctico y abierto a todos los públicos. Estos son los primeros nombres anunciados:

Valeria Castro: 26 de junio

Presentará su delicado y emocionante tour «El cuerpo después de todo», en una noche marcada por la sensibilidad y el magnetismo vocal que la han convertido en una de las artistas más respetadas del panorama actual.

Fernando Costa: 27 de junio

El rapero ibicenco llegará con su explosiva gira «Amor y Dolor 10º Aniversario», una de los tours urbanos más esperados del año, cargado de energía, fuerza lírica y comunión con su público.

Lia Kali: 4 de julio

La artista barcelonesa presentará «Kaelis», su nuevo y potente trabajo, con el que consolida su mezcla única de soul, rap y música urbana.

Los Morancos: 10 de julio

El dúo humorístico estrenará en Málaga su nuevo espectáculo «BOTA ANTONIA», una sátira hilarante donde Antonia se convierte en inesperada líder mundial a través de un nuevo partido político: el SC (Sentido Común).

Un festival con vocación solidaria

Como en ediciones anteriores, el festival mantiene su vocación solidaria, destinando un euro de cada entrada a las fundaciones malagueñas Cudeca y Olivares. Además, ambas entidades tendrán nuevamente un puesto de 'merchandising' durante los conciertos y verán difundidos sus proyectos en las campañas del festival.

Gracias a este compromiso, en ediciones recientes se han podido financiar sesiones terapéuticas para pacientes infantiles de Fundación Olivares y reforzar la atención integral de Fundación Cudeca mediante cenas hospitalarias, apoyo psicológico y cuidados paliativos especializados. En palabras de Marisa Martín, directora de Fundación Cudeca, «el 101 Music Festival Costa del Sol demuestra que la música puede ser también un puente para la solidaridad».

El festival que late al ritmo de Málaga

El 101 Music Festival promueve la música como fuerza colectiva: impulsa el talento local, da voz a la solidaridad y celebra la identidad mediterránea con calidad, profesionalidad y alma.

En su compromiso por ofrecer una experiencia musical inolvidable, el 101 Music Festival 2026 apuesta por cuidar tanto la puesta en escena como al público asistente con un modelo de evento musical basado en celebrar, vivir y disfrutar de la música sin prisas, donde cada concierto es único, demostrado que es posible combinar calidad, responsabilidad social y experiencia inolvidable, sin renunciar a su esencia.

Un festival organizado Grupo Mundo, que vuelve a la Costa del Sol y que late al ritmo de Málaga, consolidado en la Capital como un símbolo del verano malagueño y combinando cultura, proyección internacional y solidaridad.