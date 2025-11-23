Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

La próxima edición del 101 Music Festival contará con Valeria Castro, Los Morancos, Lia Kali y Fernando Costa

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 24 de noviembre

SUR

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:51

Comenta

La sexta edición del 101 Music Festival Costa del Sol 2026 calienta motores. Coincidiendo este fin de semana con el día internacional de la música, ... las fundaciones malagueñas Olivares y Cudeca han aprovechado para anunciar los primeros artistas confirmados: Valeria Castro, Fernando Costa, Lia Kali y Los Morancos,

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  3. 3 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  4. 4 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  5. 5

    El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»
  6. 6 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  7. 7 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  8. 8

    Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana
  9. 9 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  10. 10

    Casa Navarra (Mijas): Cocina con fundamento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La próxima edición del 101 Music Festival contará con Valeria Castro, Los Morancos, Lia Kali y Fernando Costa

La próxima edición del 101 Music Festival contará con Valeria Castro, Los Morancos, Lia Kali y Fernando Costa