Promúsica: 10 años formando a los músicos del futuro Jóvenes músicos del proyecto Promúsica, con su director Javier Claudio Las tres orquestas que integran el proyecto dirigido por Javier Claudio celebran este sábado su aniversario con un concierto especial en la Sala María Cristina

Algunos de los que empezaron allá por 2010 son ya profesores en conservatorios, en escuelas de música y en orquestas profesionales. En este tiempo han ofrecido más de 250 conciertos, algunos en míticas salas como la Dorada del Musikverein de Viena; han grabado tres discos y ganado una decena de premios en festivales internacionales de jóvenes orquestas. Son las credenciales de Promúsica, el proyecto orquestal dirigido por Javier Claudio que ahora cumple diez años con el objetivo de la formación y la difusión cumplidos. Un aniversario que este sábado 15 de junio celebran en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina (20.00 horas, 10 euros) con música y reconocimientos.

El programa da su sitio a las tres orquestas que integran el proyecto (Infantil, Joven y de Cámara) y estrena una nueva formación para cerrar el evento: la Orquesta Sinfónica Promúsica. Los músicos llenarán el escenario de la María Cristina para interpretar el 'Concierto para violín en Re mayor' de Tchaikovsky, con el joven violinista Javier Claudio Martínez como solista (la cuarta generación de cuerdas en la familia Claudio); y el famoso 'Danzón nº2' de Arturo Márquez.

Previamente habrán sonado Vivaldi, Bach, Saint Saens y Jenkis en los instrumentos de la Joven Orquesta. Los pequeños, dirigidos por María Vara, pondrán la nota distendida con el calypso 'Jump in the line' de Belafonte (con arreglos de Longfield) y el 'It don't mean a thing' de Duke Ellington. Los mayores de la Orquesta de Cámara, con Javier Claudio a la batuta, recogen el testigo con el 'Concierto para saxo en mi b mayor' de Glazumov, con el saxo Aarón González como solista.

Entre el público estarán algunos de los más de 200 jóvenes músicos que han pasado por el proyecto, incluidos algunos de los fundadores.Además, se concederá el Premio Amigo de Promúsica 2019 al Conservatorio Superior de Música de Málaga por su colaboración; un galardón que recogerá su director Francisco Martínez. Como cada año, también se entregará el premio Mejor Compañero Promúsica en cada una de las orquestas, un reconocimiento votado anónimamente por los músicos que no valora al miembro más talentoso sino al más implicado con el proyecto y con sus compañeros. Para completar el ritual de fin de temporada, se impondrá el pin de plata a los músicos que han recorrido las tres orquestas en su trayectoria y ahora ya forman parte de la Orquesta de Cámara.