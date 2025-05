El periodista Paco Pérez Bryan hablará de música y arte en la Escuela de Arquitectura

SUR Lunes, 5 de mayo 2025, 17:30 Comenta Compartir

Agitó las noches de toda una generación al ritmo de rock and roll en Radio Juventud, donde presentó 'El Búho'. Por aquel mítico programa, cocinado al fuego de la Movida, pasaron desde Van Halen hasta Nick Love, The Police o The Jam. Ya en Radio 3, emisora que dirigió, Paco Pérez Bryan (Málaga, 1956) pronosticó la eclosión de Nirvana al pinchar, por primera vez en España, 'Smells like teen spirit': «Os aseguro que esto revolucionará el rock en los noventa». El periodista e historiador malagueño, Premio Ondas en 2000 al mejor presentador de programa musical, estará este jueves en la Escuela de Arquitectura de Málaga a las 16 horas para dar una conferencia a la que ha titulado 'Art & Music' como parte del ciclo 'Letras cruzadas'.

Pérez Bryan lleva años estudiando la influencia del arte en las portadas discográficas, un trabajo que ha desempolvado los vínculos de algunos de los grandes pintores españoles, desde Dalí hasta Pérez Villalta pasando por Tápies, con la música popular. Se trata de una tradición extendida fuera de nuestro país, como demuestra que Bow Wow Wow usara un cuadro de Monet, que Jeff Beck rindiera homenaje a René Magritte en la portada de su disco 'Beck-Ola', que en 'Another Green World' Brian Eno contase con parte de la colorida obra 'After Raphael' de Tom Phillips, que 'El Baile en el Moulin de la Galette' de Renoir fuese la portada del séptimo álbum de estudio de Rod Stewart, que una sección del fresco 'La escuela de Atenas' de Rafael fuese editada por Mark Kostabi para convertirse en portada de Guns N' Roses o que Coldplay eligiera para la portada de su cuarto álbum la obra 'La libretad guiando al pueblo' de Delacroix.

Para ilustrar su conferencia de este jueves, el periodista e historiador malagueño ha utilizado uno de los diseños más icónicos de la historia del rock: la del debut de los neoyorquinos Sonic Youth en la multinacional Geffen. Para su sexto álbum eligieron una portada cuyo dibujo, en forma de viñeta de cómic realizada por Raymond Pettibon, acabaría impresa en miles de camisetas y objetos de merchandising, convirtiéndose en una de las imágenes más imitadas y reproducidas de la historia de la discografía mundial.