Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
B. Ramos-Noguera

Pepe y Vizio convierten el escenario de la Paris 15 en un patio andaluz

El dúo granadino hace una parada especial en Málaga con su 'Puchero Tour'

Blanca Ramos-Noguera

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:15

Comenta

A las ocho en punto de la tarde, la Sala Paris 15 abrió sus puertas y las entradas empezaron a validarse de una en una ... acompañadas de un corto pitido. Dentro hacía frío, pero el escenario ya daba señales de calor de hogar: un banco de madera, dos farolas, una mesa metálica de bar sobre las que se disponía, de manera cuidadosamente desordenada, unas fichas de dominó, e incluso un tendedero lleno de ropa en el que se podía leer la palabra 'PUCHERO'. Todo delimitado por bolardos como los de Granada, ciudad hogar de quienes en unos minutos se subirían al escenario a cantarle a un público que parecía no entrar en la sala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  6. 6 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  7. 7 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  8. 8 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  9. 9 Un tribunal confirma la incapacidad absoluta de una mujer con migraña porque es «difícilmente imaginable» que pueda trabajar con ese dolor
  10. 10

    El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pepe y Vizio convierten el escenario de la Paris 15 en un patio andaluz

Pepe y Vizio convierten el escenario de la Paris 15 en un patio andaluz