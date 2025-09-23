Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pepe Romero. Lucía Rivas/EGF
Extra IV Pepe Romero Guitar Festival Málaga

Pepe Romero: «El músico es el que es capaz de sacar su alma en cada nota para abrazar a los demás»

El malagueño, músico de talla mundial y leyenda viva de la guitarra, pondrá el broche a la cuarta edición del festival al que da nombre con un concierto histórico el martes 30 en el Teatro Cervantes, celebrando el centenario de 'El Amor Brujo'

SUR

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:30

Pepe Romero (Málaga, 1944) es de esas personalidades que han pasado a ser una leyenda todavía en vida. Condecorado por reyes, jefes de Estado ... y universidades de todo el mundo, este malagueño universal que ha llevado la guitarra clásica a lo mas alto durante toda su vida y que está considerado uno de los músicos y guitarristas más trascendentales de la historia de la música, vuelve habitualmente a su ciudad. Le encanta pasear por calle Larios, saludar a sus paisanos y sentarse frente al mar con un habano de un tamaño considerable. Ese habano lo degusta y exprime lentamente, igual que ha hecho con una carrera artística que tiene una dimensión imposible de cuantificar, y que otros necesitarían de varias vidas solo para soñarla.

