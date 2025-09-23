Pepe Romero: «El músico es el que es capaz de sacar su alma en cada nota para abrazar a los demás»

Pepe Romero (Málaga, 1944) es de esas personalidades que han pasado a ser una leyenda todavía en vida. Condecorado por reyes, jefes de Estado ... y universidades de todo el mundo, este malagueño universal que ha llevado la guitarra clásica a lo mas alto durante toda su vida y que está considerado uno de los músicos y guitarristas más trascendentales de la historia de la música, vuelve habitualmente a su ciudad. Le encanta pasear por calle Larios, saludar a sus paisanos y sentarse frente al mar con un habano de un tamaño considerable. Ese habano lo degusta y exprime lentamente, igual que ha hecho con una carrera artística que tiene una dimensión imposible de cuantificar, y que otros necesitarían de varias vidas solo para soñarla.

Usted ha llegado a lo mas alto en la música clásica. Después de girar por el mundo entero con las más grandes orquestas durante más de 70 años, ¿como ve Málaga cuando vuelve a ella?

Veo Málaga igual en su esencia, en sus gentes y en su arte y personalidad. Pero se ha convertido en una ciudad moderna, cuidada, que ofrece tantas cosas diversas y buenas que oigo hablar de ella como un referente en el mundo entero.

¿Qué recuerdos prevalecen en usted de su niñez en Málaga junto a su padre, madre y hermanos?

Toda mi formación y el núcleo de toda mi vida, que es la guitarra, la música, el amor por la literatura y las artes, la unión familiar. Una pasión indescriptible por la guitarra compartida con toda la familia y que nacía del cariño y el amor que nos teníamos. Soñar aquellos años es recordar y traer al presente a mi padre y mi madre, abuelos y tantos amigos y familia que ya no están, aunque sigo teniendo una gran cantidad de familia residiendo en Málaga.

Dígame las dos enseñanzas más importantes que su padre, el gran Celedonio Romero, le enseñó.

Tener las ideas muy claras de lo que quieres conseguir y no rendirte hasta que lo consigas, aunque te toma la vida entera. Y, mientras los trabajas y persigues, por muy difícil que sea, disfrutarlo y estar agradecido. También a buscar la belleza en la vida en lo cotidiano, que nos ofrece muchísimas cosas maravillosas que pasan desapercibidas.

Usted lo ha conseguido todo en la música clásica. ¿Siente que le queda algo por hacer?

Seguir disfrutando hasta mi último momento como hizo mi padre con su guitarra. Unos días antes de fallecer, comenzó una obra y, al no poder continuar, me dio la guitarra para que yo la acabara de tocar. Sus últimas palabras fueron «la guitarra». Porque la guitarra en nosotros ha sido una prolongación de cada uno de nosotros y una forma tambien de comunicarnos entre nosotros con la música. Una forma de darnos amor entre nosotros y hacérselo llegar al público.

Ampliar Pepe Romero junto al maestro Joaquín Rodrigo.

Este concierto del día 30 es muy especial, ya que va a debutar en Málaga la 4ª generación de Romero, el tenor Jacob Romero Kressin, que está haciendo ya carrera en la ópera alemana. También escucharemos el célebre Concierto de Málaga compuesto por su padre y, normalmente, toca usted una guitarra hecha por su hijo, Pepe Romero Jr., que incluso fabricó el último instrumento con el que Paco de Lucia grabó su último disco centrado en la copla. Será una noche emocionante para usted, ¿verdad?

Sí, compartiré con mi nieto los mismos sentimientos que mi padre tuvo cuando nosotros debutamos o que yo he tenido con mis sobrinos o mi hija Angelina que es pianista. El mundo de la ópera ha sido muy importante en mi desarrollo musical porque, para mí, lo más dificil y bello que tiene la guitarra es cantar una con ella. Siempre he estado enamorado de las óperas. Escuchar a mi nieto me va a emocionar tanto que este es un concierto me tiene con muchas ganas de que llegue. Este festival ha sido glorioso en la calidad de todos los conciertos. He participado en cientos de festivales en todo el mundo, y este festival sobresale: ha sido maravilloso por la calidad y por su diversidad, y también por la respuesta del público, que no se ve en otros festivales. Ponerle punto final con el concierto que con tanto amor por Málaga hizo mi padre creo que es un broche de oro para un festival inolvidable. Además, es un placer compartir escenario con la Filarmónica, su director titular, el gran Jose María Moreno, y la gran cantaora Esperanza Fernandez.

Ampliar El cuarteto de guitarra de los Romero en 1958, frente a la formación que celebró el 60 aniversario del cuarteto en 2018.

Dicen que el reconocimiento debe hacerse en vida y en plenitud artística. El festival con su nombre que ha impulsado la European Guitar Foundation con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja, está ya en la cuarta edición. ¿Qué siente cuando piensa en aquel adolescente de 14 años que se marchaba a América para buscar un futuro en la música con su familia y ve todo lo que consiguieron cumpliendo el sueño americano?

Veo que es posible mantener vivas las raíces. Esa unión tan fuerte que uno siente por la tierra donde nació y, al mismo tiempo, poder abrirte a vivir el mundo en otras culturas, empaparte y disfrutar de él. Compartirle y llevar lo que tu tienes de tu tierra, en mi caso Málaga, Andalucia y España. Mantenerlo vivo, recordar esa Málaga que conocí de niño y mantenerla viva y fuerte, compartiéndola con otras gentes, al mismo tiempo que disfrutas lo que ellos tienen que darte. Es de las cosas que más agradecido estoy a la vida, por esa oportunidad de abrirme al mundo sin olvidarme nunca que soy andaluz y malagueño. Joaquín Rodrigo me dijo antes de hacerle la premiere del «Concierto para una fiesta» que me escribió: «Nunca te olvides que eres andaluz. Porque por muchas vueltas que hayas dado por el mundo, lo importante es saber de donde viene uno verdaderamente y respetarlo».

Ampliar Concierto en la Casa Blanca para Jimmy Carter.

Decía Rubinstein que todo el que estudia más de 4 horas al día es que no tiene nada que hacer en la vida y no va a tener nada que expresar en la música. ¿Usted sigue estudiando para mantener su virtuosismo o por otro motivo?

Sigo estudiando para mantener mi habilidad para poder expresarme como deseo con la guitarra. Pero principalmente estudio porque me encanta estudiar. Es de las cosas que más placer me dan. Estoy completamente de acuerdo con Rubinstein, que fue gran amigo mío. Yo diría que, en realidad, practico entre 3 o 4 horas y luego toco otras 3 para disfrutar de ella, no para estudiar. La música y la guitarra no es mi trabajo, es mi vocación. Muchas veces pierdo la noción del tiempo por lo que estoy disfrutando con lo que hago.

Ampliar Pepe Romero durante una grabación con Neville Marriner y la Academy of St. Martin in the Fields.

¿Qué consejo le daría a los guitarristas que quieren hacer carrera de concertista?

Es muy dificil para mí dar ese consejo, porque nunca busqué la carrera. La carrera vino a mí. El consejo es que toquen por vocación pero que estén siempre preparados para cuando venga la oportunidad, que te encuentres a punto. Trabajar todos los días como si te estuvieras preparando para el concierto más importante, aunque no tengas nada en tu agenda. Los estudios no pueden apagar el corazón. Hay que buscar ese corazón del músico y fomentarlo tengas conciertos o no. Si los conciertos llegan, estarás preparado. Y si no, habrás tenido el gran privilegio de poder cuidar tu alma y tu espíritu con la música. Eso es más importante que dar un concierto. El músico es el que es capaz de sacar su alma en cada nota para abrazar a los demás. Si el ego y los pensamientos de querer demostrar tus habilidades te llegan y los dejas pasar dentro de tí, el músico muere.

¿Quiere decirle algo a los malagueños?

Quiero darles mi agradecimiento. El placer que me da estar sentado entre mi gente disfrutando de un festival que ha sido espectacular. Estoy muy agradecido a los malagueños que, desde la primera edición, han llenado los conciertos. Quiero destacar a varias personas. A mi querido discípulo y amigo de tantos años, Vicente Coves Merino, que ha sido el artífice de esta idea y quien la ha desarrollado con la European Guitar Foundation. ¡Cuánto bien está haciendo por la música y guitarra españolas con este y otros proyectos! Al Sr. Alcalde, D. Francisco de la Torre, por su cariño y apoyo a esta iniciativa. También a la Sra. concejala Mariana Pineda y al resto del Área de Cultura, con Susana Martín, Mercedes Fernández y Antonio Gª De Castro. Solo tengo palabras de emoción y agradecimiento. Siempre he llevado a Málaga en el corazón y por delante en los miles y miles de conciertos que he tocado. ¡Tengo tanto que agradecer a esta ciudad y a sus ciudadanos que tanto quiero!

Ampliar Pepe Romero, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura, Mariana Pineda; y Vicente Coves en la presentación de la segunda edición del festival.

Figuras de primer nivel en entornos emblemáticos

Pepe Romero (Málaga, 1944), hijo de Celedonio Romero y Angelita Gallego y hermano de los grandísimos guitarristas Celín y Ángel Romero, es uno de los guitarristas más importantes de la historia. Su musicalidad y técnica sin igual hizo que los grandes compositores del momento como Joaquín Rodrigo, Federico Moreno-Torroba, Morton Gould y tantos otros compusieran obras claves para la guitarra española inspirados por él. Estas composiciones, sus épicas e innumerables grabaciones y los más de 15.000 conciertos que ha ofrecido en su carrera, hacen que sea considerado uno de los músicos más importantes y determinantes dentro de la historia de la música universal, siendo uno de los nombres que más fuerte y alto han llevado y llevarán a Málaga por el mundo entero.

Pepe Romero Guitar Festival Málaga llega plenamente consolidado a su cuarta edición como una cita musical de referencia dentro del calendario internacional de eventos dedicados a la guitarra, siempre con éxito total de público llenando los espacios. Un año más, su programación muestra a algunas de las figuras más relevantes de este instrumento, actuando en entornos emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro, el Teatro Cervantes o el Patio de Surtidores de la Alcazaba de Málaga.

La European Guitar Foundation, entidad presidida por el concertista y gestor cultural de prestigio internacional Vicente Coves, con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja y Fundación Alhambra Guitarras, entre otros sponsors, organiza esta cita musical que este año amplía su número de actuaciones hasta sumar 16 conciertos. La European Guitar Foundation es responsable de eventos de éxito internacional en la guitarra como son el Festival Internacional de la Guitarra de Granada con nueve ediciones, el Antonio Marin Guitar Building Competition con ocho ediciones o el Festival Joaquin Rodrigo de Madrid, que comenzará en octubre de este año.

Ampliar Pepe Romero. Lucía Rivas/EGF

Y el cierre estelar del festival, como no podría ser de otra manera, corresponderá a Pepe Romero, la leyenda viva de la guitarra que da nombre al festival. El martes 30 protagonizará un concierto histórico en el Teatro Cervantes, celebrando el centenario de 'El Amor Brujo' junto a la cantaora Esperanza Fernández, el tenor Jakob Romero Kressin, y la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por José María Moreno. Un broche para ua edición para el recuerdo.