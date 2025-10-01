Pepe Romero Guitar Festival Málaga finaliza con gran éxito, logrando el 95% de aforo en sus conciertos

Anoche se celebró el concierto de clausura del IV Pepe Romero Guitar Festival Málaga. Una noche de gran éxito artístico, en la que el público ... que llenó el teatro ovacionó a los tres solistas: la cantaora Esperanza Fernández, el tenor Jacob Romero Kressin, cuarta generación de músicos de la familia Romero que debutaba en Málaga, y el maestro Pepe Romero como colofón del concierto. Todos ellos acompañados por la Orquesta Filarmónica de Málaga y dirigida por su titular, el maestro José María Moreno. El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, subió al escenario tras la actuación de Pepe Romero para dirigirle unas emocionadas palabras y agradecerle su cariño a la ciudad y cómo ha llevado Málaga por el mundo. También remarcó la gran labor del director del festival, Vicente Coves, y los llenos que el festival ha tenido en los 16 conciertos celebrados entre el 5 al 30 de septiembre.

Ampliar El tenor Jacob Romero Kressin, cuarta generación de músicos de la familia Romero, junto a Pepe Romero. Álvaro Cabrera

Balance de la IV edición

La European Guitar Foundation ha hecho balance del IV Pepe Romero Guitar Festival Málaga, celebrado entre el 5 y el 30 de septiembre con un total de 16 espectáculos, desarrollados en cinco espacios distintos. Vicente Coves, presidente de la Fundación, ha destacado el alto índice de afluecia de público, indicando que «la matemáticas dicen que hemos superado el 95%, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y que habla de como este festival es querido y ha calado en el público, algo muy importante y poco común en este tipo de festivales». Los datos facilitados señalan que en la mayoría de los conciertos se ha llegado al 100 %, incluso en los espectáculos de música clásica, donde alcanzar estas cifras son bastante inusuales, agotándose ciclos como el de la Alcazaba con mucha antelación.

Ampliar El público del Teatro Cervantes disfrutó de un concierto histórico. Álvaro Cabrera.

«Creo que este éxito se debe, en primer lugar, a que este festival lleva el nombre de uno de los músicos y guitarristas más grandes de los que existen y hayan existido, el maestro Pepe Romero. Un mito inalcanzable que es malagueño y querido por el público. Y, por supuesto, a que los espectadores han captado que nuestra propuesta no es una sucesión de conciertos sin más, sino un muestra hecha a medida de los espacios, que en Málaga son idílicos, y de la máxima calidad que queremos ofrecer con los mejores guitarristas del panorama internacional. Lo hacemos pensando en el público, no en el presupuesto ni en intercambios con otros directores, como hacen otros festivales. Los asistentes perciben la calidad y confían. Llevamos 4 años llenando y sin defraudarles. No hay secretos. Trabajamos para servir a la guitarra española y al público, no para servirnos a nosotros mismos. La European Guitar Foundation es titular ya de cuatro eventos de trascendencia mundial con el mismo éxito que el Festival de Málaga. Modestamente tengo que decir que no es casualidad».

Ampliar La cantaora Esperanza Fernández, junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Sobre el balance artístico, el también director del Festival ha manifestado que «ha habido momentos realmente espectaculares, como las actuaciones que hicieron conjuntamente la Premio Nacional de Danza Patricia Guerrero junto al Bordón Minero Alejandro Hurtado, los giraldillos del cante y toque Segundo Falcón, Paco Jarana y Manolo Franco, el gran cantaor Antonio Reyes junto a Joni Jiménez, la Orquesta de Plectro de Córdoba con Paco Serrano o la de Guitarras de Madrid. Todos ellos actuaron en la Sala Fundación Unicaja María Cristina«. El director también destacó el ciclo de la Alcazaba con Marcin Dylla, Álvaro Toscano, Fernando Espí o José Miguel Moreno, los conciertos en Gibralfaro de Amancio Prada o Daniel Casares, el ciclo de jóvenes con Sohta Nakabayashi, Angélica Rodríguez o Igor Klokov, la gran cantante y guitarrista Mirta Álvarez, o el épico concierto celebrado en el Teatro Cervantes como clausura, con Esperanza Fernández, Jacob Romero Kressin y el propio Pepe Romero como protagonista, acompañados por la Filarmónica de Málaga y el maestro Jose María Moreno.

Por último, el gestor cultural y reconocida figura internacional de la guitarra, Vicente Coves, ha querido agradecer expresamente al Sr. Alcalde D. Francisco de la Torre, a la concejala de Cultura Sra. Mariana Pineda, así como a toda el Área de Cultura su esfuerzo y apoyo al festival. También ha extendido este agradecimiento a la Fundación Unicaja y la Fundación Alhambra Guitarras, entre otros. Vicente Coves ha concluido este balance informando que, como es lógico en este tipo de ciclos, ya se trabaja en el festival del año próximo para mantener y elevar más, si cabe, la calidad del ciclo.