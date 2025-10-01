Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pepe Romero clausuró este martes 30 de octubre la cuarta edición del festival. Álvaro Cabrera
Extra IV Pepe Romero Guitar Festival Málaga

Pepe Romero Guitar Festival Málaga finaliza con gran éxito, logrando el 95% de aforo en sus conciertos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asistió al concierto de clausura de Pepe Romero y la OFM

SUR

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025

Anoche se celebró el concierto de clausura del IV Pepe Romero Guitar Festival Málaga. Una noche de gran éxito artístico, en la que el público ... que llenó el teatro ovacionó a los tres solistas: la cantaora Esperanza Fernández, el tenor Jacob Romero Kressin, cuarta generación de músicos de la familia Romero que debutaba en Málaga, y el maestro Pepe Romero como colofón del concierto. Todos ellos acompañados por la Orquesta Filarmónica de Málaga y dirigida por su titular, el maestro José María Moreno. El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, subió al escenario tras la actuación de Pepe Romero para dirigirle unas emocionadas palabras y agradecerle su cariño a la ciudad y cómo ha llevado Málaga por el mundo. También remarcó la gran labor del director del festival, Vicente Coves, y los llenos que el festival ha tenido en los 16 conciertos celebrados entre el 5 al 30 de septiembre.

