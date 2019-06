Paquito D'Rivera: «La vida tranquila es muy aburrida» Paquito D'Rivera actúa con su septeto en el festival Terral. Toca el saxofón como quiere y habla como siente. «Con esta lengua que tengo vivir en Cuba es una condena segura», afirma el músico, que este martes actúa en el Cervantes REGINA SOTORRÍO Domingo, 30 junio 2019, 00:53

En mayo de 1980 tenía que haber seguido de gira por Europa con el grupo Irakere, pero decidió no coger aquel avión. Paquito D'Rivera se bajó del régimen castrista en Madrid y comenzó una nueva vida como exiliado político en Estados Unidos. Si entonces ya tocaba su saxofón como quería, sentando las bases del jazz latino junto a sus compañeros de orquesta, desde entonces también hablaría con total libertad. «Con esta lengua que tengo, vivir en Cuba es una condena segura», sentencia el músico, que ahora reside en Nueva Jersey. A sus 71 años recién cumplidos, Paquito D'Rivera sigue recorriendo el mundo con su música para huir de la «aburrida vida tranquila». Y no para. Atiende al teléfono desde Madrid, donde pasadas las cuatro de la tarde aún no se ha sentado a comer tras una intensa jornada de promoción. «A mí me gusta el trabajo», asegura. Este martes se sube al escenario del Teatro Cervantes con su septeto, dentro del festival Terral.

–¡Vaya ritmo lleva Paquito!

–Hay que pagar las rentas (ríe).

–Tras tantos años en los escenarios, podría estar tranquilo y relajado...

–La vida tranquila es muy aburrida. A mí me gusta el trabajo. Cuando me preguntan '¿pero tú no te cansas?', les contesto que sí, que a veces me canso, entonces me acuesto un rato y ya (ríe).

–¿Qué le mantiene enganchado a la música?

–Es el trabajo que me gusta hacer. A mí me gusta andar con gente por ahí y la mejor forma de hacerlo es irse de gira. Una de mis grandes pasiones es viajar y la música me lo permite. Mira, los ricos pagan por viajar y a nosotros nos pagan por que viajemos. Al cambio, la verdad es que da (ríe).

–Porque ya no lo hace para pagar las rentas, ya lo hace porque le gusta.

–Sí, y cuando se trabaja con un buen grupo de músicos y con un buen productor todo sale bien. Los sitios a los que voy son muy divertidos.

–En este concierto toma prestadas obras de Falla, Albéniz, Rodrigo, Tárrega y las pasa por el filtro del jazz. ¿Se llevan bien la rigidez de la música clásica con la anarquía del jazz?

–Sí. Es una forma de relajar la música clásica y de enriquecer el repertorio del jazz. Una mano lava a la otra y las dos, la cara.

–¿Todo está permitido en el jazz?

–Todo está permitido si suena bien (ríe).

–Pero eso es muy subjetivo. Lo que para usted suena bien para otro puede ser un horror.

–Eso es cierto. Para gustos se hicieron colores y para escoger las flores.

–¿Su máxima es atreverse?

–Sí, claro. Lo otro es hacer lo mismo y con eso te aburres.

–¿Siente que Irakere hizo historia?

–Cuando uno hace historia, no sabe que la está haciendo. Después, cuando uno ve el resultado es agradable saber que se hizo algo meritorio. Pero cuando uno tiene que trabajar... Mira, los ingleses dicen: 'You have to do what you have to do', tienes que hacer lo que tienes que hacer. Después el tiempo dirá si eso tuvo valor o no.

–¿Todavía no se puede decir?

–Hasta que llegue el último día no se puede decir nada, nada está decidido. Pero visto en la distancia, uno se da cuenta de que había mucha calidad.

–Los veteranos del jazz siguen dando batalla en el escenario. ¿Temen que no haya relevo?

–Siempre hay relevo. Hay gente que hace cosas buenas, y lo bueno es que hay otros que lo hacen mal. ¡Y así hay más trabajo para mí! (ríe).

–¿Cómo marca la vida el ser un expatriado?

–El exiliado siempre es un huérfano, siempre te falta algo. Pero es mejor estar de este lado, hubiera sido peor quedarme allí. Porque yo con esta lengua que tengo vivir en Cuba es una condena segura. Desde niño siempre me acostumbré a decir lo que pensaba y en esos sitios no se puede hacer.

–¿Se ganó muchos enemigos en el mundo artístico por su postura?

–En el mundo artístico está el comunista de cafetín, aquí en España sobre todo. Esto está lleno. El paraíso de los trabajadores fue fundado por un par de desgraciados que no trabajaron nunca, que eran Marx y Engels. ¿Cómo puede ser eso? Y el que lo echó a andar era otro vago que era Lenin. Los que lo mantienen y siguen hablando maravillas de eso son otros vagos que se dedican a hablar en los bares de España de lo bueno que es el marxismo desde aquí, ninguno se muda a Corea del Norte.

–¿Alguno aún le critica o le mira mal por exiliarse?

–Claro que sí. Me importa poco si me miran mal. Pero la cosa es que vivimos todos de este lado, ninguno va para allá. Si van es para vivir del cuento, mientras la gente se está muriendo de hambre. Pero bueno, es mucho mejor hablar de música que de política, que es siempre lo mismo.

–Ahora dicen que las cosas están cambiando en Cuba, ¿qué opina?

–¿Cómo van a estar cambiando si nos eligen hasta el presidente? Lo primero que se tienen que cambiar son ellos. Lo que está haciendo España es ponerse ropa limpia sin bañarse.

–¿Sueña con tocar en Cuba?

–Yo sueño con tocar algún día en mi propio país, aunque eso ya ni se parece a mi país, ni siquiera la gente, oíste. Ni el hablar de la gente ya es igual.

–Usted suena muy cubano todavía.

–Dicen que tú puedes sacar a un cubano de Cuba pero nunca podrás sacar a Cuba del corazón de un cubano.

–¿Qué le parece la actitud del pueblo venezolano?

–Nosotros se lo advertimos a los venezolanos bien clarito, le dijimos lo que iba a pasar y votaron por Chávez. ¡Se lo dijimos y siguieron por ahí! Decían que eso no era Cuba y que si no le gustaba, lo quitaban. ¡Claro! Como si fuera tan fácil.

–Pero allí el pueblo se ha rebelado. En Cuba no.

–Son muy valientes, la verdad, eso sí que no se les puede quitar. Cometieron una burrada, pero son muy valientes.

–Ahora vive cerca de Nueva York. ¿Que le parece su presidente Trump?

–Nos llevamos muy bien porque nunca le he visto de cerca y me alegro. Ese tipo es una desgracia, es así.

–Sobre todo, es un peligro para la comunidad latina.

–Es un peligro para todo el mundo, incluso para él mismo.

–Sin duda, usted no tiene pelos en la lengua.

–¡Por eso no puedo vivir en Cuba! Se lo dejo a los turistas españoles, yo ahí no voy a buscar nada.