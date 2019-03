Palabra de Christina Rosenvinge Christina Rosenvinge, anoche en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina / FRANCIS SILVA La cantante se deja contagiar por el«aura espiritual» de la Sala María Cristina en un concierto «especial» que coincide con la edición de su cancionero 'Debut' REGINA SOTORRÍO Viernes, 29 marzo 2019, 00:30

El de ayer era un «día especial». «El día en que se edita mi cancionero, en el que he estado trabajando los últimos años», dijo al poco de empezar, aportando un aire de «estreno» a la noche. Un libro ('Debut') donde recopila sus letras y los porqués de las mismas; y que deja por escrito que la palabra de Christina Rosenvinge importa tanto –o más– como la música que la sostiene. Anoche, esos textos sugerentes, afilados y cargados de verdad saltaron del papel al escenario entre unas paredes poco habituadas a los golpes de batería y toques de teclados. Pero los contrastes funcionan. Dentro del ciclo 'Única', la solemnidad de la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina se alió con la energía de la cantante para crear una atmósfera onírica y envolvente, con ráfagas de colores que iluminaban hasta la enorme lámpara colgante que preside el lugar.

«Cuando hemos llegado y hemos visto este lugar, nos hemos quedado impresionados. No solo es muy bonito, tiene un aura muy espiritual». Un contexto que influye en el ánimo de quien ocupa las butacas y que, incluso, obliga a cambiar el guión de quien se sube a sus tablas. «Sobre la marcha» preparó una versión más pausada de 'La distancia adecuada' en vez de la que traía ensayada, demasiado «discotequera para este sitio».

Con 'Niña animal' rompió el hielo ante una audiencia que se antojaba fría de entrada, con apenas la mitad del aforo ocupado; pero que fue entrando poco a poco en su particular universo para acabar acompañándola con palmas en temas como 'Alguien tendrá la culpa'. 'Un hombre rubio' era la excusa principal de la cita, el disco que le ha regalado el momento «más emocionante» de su carrera al ganar el último Premio Nacional de Músicas Actuales. Por eso no era de extrañar que la canción que dio pie a ese trabajo fuera la más aplaudida de la noche. Con 'Romance de la plata', Rosenvinge se reconcilia con su padre con una hermosa y a la vez dura elegía que emociona a la primera escucha. «Espero que tengáis una maravillosa relación con vuestro padre y que, si no le escribís una canción, por lo menos se lo digáis».

Era uno de los «capítulos» paterno-filiales que abordó durante el concierto, completado con la historia del «padre silencioso» de 'Pesa la palabra' y de esos hijos que no quieren parecerse a sus padres de 'La flor entre la vía'.

Como sucedía con el espacio, también ella juega con los contrastes. Después de una «canción severa», le gusta atacar con una «sexy» como 'Ana y los pájaros'. Y en todo momento, su aparente fragilidad de porcelana chocaba con su fuerte presencia en escena, alternando guitarra eléctrica y teclado en unos temas intimistas que se crecen en los directos con el respaldo de sus tres músicos.

Cada una de sus canciones encierra un episodio personal, un impulso que desde ayer desvela en su cancionero. Pero anoche, con temas como 'La muy puta', ofreció algún adelanto. «Si al final de la vida te devuelven todos esos fragmentos de los momentos a los que hemos llegado tarde, por delante tengo tanto tiempo que creo que voy a ser inmortal». Palabra de Rosenvinge.