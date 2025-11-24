Pablo López actuará en Málaga en su nueva gira 'El niño del espacio'
Abierta la preventa privada de entradas para los conciertos del malagueño en su tour 2026
Málaga
Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:00
Pablo López estrena single. Su nuevo trabajo se llama 'El niño del espacio' y es una canción que evoca sentimientos de nostalgia y alegría, para ... hacerte pensar, según la define su autor. Lo presentará el año que viene con una gira que le llevará por 30 ciudades de España y entre otros lugares actuará en Málaga, el 28 de marzo de 2026.
El recorrido de 'El niño del espacio en concierto' arrancará el 9 de enero en Huelva, y culminará el 13 de junio en Mérida. Además de en la capital de la Costa del Sol, el artista también ofrecerá conciertos en Andalucía en Granada (20 de febrero), Sevilla (21 de febrero), Roquetas de Mar (Almería, 7 de marzo) y La Línea de la Concepción (Cádiz, 21 de marzo).
La preventa privada de entradas para los conciertos permanecerá abierta hasta las 10 horas de este martes, 25 de noviembre. Para acceder, los usuarios tienen que registrarse en el formulario habilitado en la página web del artista fuengiroleño.
Desde su debut con 'Once historias y un piano', Pablo López se ha forjado una trayectoria sólida y reconocible, marcada por una gran sensibilidad y una escritura emocional. Canciones como 'El Patio', 'Tu Enemigo', 'La Niña de la Linterna' o 'Quasi' son algunos de sus temas más emblemáticos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión