Pablo Fugitivo no va solo 03:37 FÉLIX PALACIOS El malagueño que se dio a conocer por su banda Los Fugitivos del Swing ya tiene un nuevo disco en solitario | El próximo sábado 6 de abril presentará su primer disco 'Voy solo' en la Cochera Cabaret CLAUDIA SAN MARTÍN Málaga Sábado, 6 abril 2019, 00:15

Con la actitud de los rockeros de antes, la destreza vocal de un tenor y con el sombrero y la guitarra siempre a cuestas, Pablo Gómez Arjona deja su huella allá por donde va pisando. En los bares de Málaga, y ahora también por los de Madrid, se le conoce mejor como Pablo Fugitivo, un músico malagueño de 34 años, trotamundos, y como él mismo se define «terco, tímido y pragmático», pero eso sí: con mucha pasión por el trabajo musical bien hecho, tanto que ya tiene su primer disco en solitario recién salido del horno.

En EGB, a la típica pregunta de '¿qué quieres ser cuando seas mayor?', Pablo lo tuvo tan claro que contestó con contundencia: estrella del pop. Sus primeros enredos con la música fueron entonces los habituales: «Me compré un organillo de dos octavas con 14 años, de estos que iban con cinta. Empecé a hacer mis primeras melodías y canciones», cuenta Pablo, y luego la pasión hizo el resto. Poco después, influenciado por uno de sus vecinos de escalera que tocaba la guitarra española y su prima Mariola, le pidió a sus padres que le compraran una que vio por aquel entonces en el Pryca. Tras muchas insistencias, finalmente accedieron y este malagueño descubrió que se le daba mejor que bien componer con guitarra en mano.

Poco a poco comenzó a formar sus primeros grupos, hasta que dio a parar con los Fugitivos del Swing, con quienes lanzó dos discos al mercado llenos de crítica social, política y generacional. Cuando le surgieron los primeros temas más autobiográficos, que hoy componen su primer disco 'Voy solo' (2019), decidió que lo mejor para su carrera musical era ir en solitario. «No tenía mucho sentido que yo me pusiese a contar mi vida bajo el nombre de Fugitivos del Swing, eso es más de solistas», comenta Pablo. Y ahora, que se ha sentido con la suficiente libertad creativa como para ir 'solo', está comenzando a cosechar sus primeros futuros éxitos. «Antes no quería tener protagonismo, pero tras un cambio en mi vida, eso ya no me molestaba, quería contar mis cosas y decir que yo era quien componía las canciones y las producía», cuenta Fugitivo de sus comienzos en solitario hace poco más de un año.

Ahora, con todas las cartas puestas sobre la mesa y echando la vista atrás, ve que ha sido, y será, un camino arduo para seguir viviendo de la música. El proyecto de 'Voy solo' comenzó en 2018 con un crowfunding que trajo consigo tantas penas como alegrías. Hasta el último momento Fugitivo dudaba si podría llegar a cumplir el objetivo: 4.000 euros en cuestión de dos meses, pero su talento estaba tan claro, que, ¿por qué no apostar por él? Y es que, los 148 mecenas a los que convenció con un vídeo promocional pidiendo una mano ayuda a la música lo tuvieron claro.

Los 13 temas que componen 'Voy solo' -supersticiones aparte-, tienen tanto en común como nada: «Me he propuesto que cada una de ellas venga de un proceso creativo diferente, una frikada mía para no caer en los mismo recursos y tipos de armonía», cuenta Pablo, simplemente intentando construir «una canción que no exista».

Cambiando de escenario

Por exigencias del guion, actualmente este músico ha cambiado de vida dando el salto a la capital para buscar y encontrar las mejores oportunidades. Además, hace unos días vio la luz su primer videoclip que da nombre al disco, en un plano secuencia por el barrio de Lagunillas con amigos y espontáneos que se acercaron a la llamada de: «se rueda videoclip, venid disfrazados a pasar un buen rato». Su intención, como apunta en uno de sus temas que quedó fuera del repertorio de 'Voy solo', «sólo es hacer música y letra, y llegar vivo a los cuarenta», y esperemos, por el bien de la música, que este deseo le dé, al menos, para 'hacer música y letra hasta los ochenta'.