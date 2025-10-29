Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Alborán hace llorar a los concursantes de 'Operación Triunfo'

Pablo Alborán hace llorar a los concursantes de 'Operación Triunfo' y les revela algunos de sus secretos musicales

El cantante malagueño sorprendió a los alumnos de la Academia con una visita inesperada en la que les dio consejos y tocó varios temas que les emocionaron visiblemente

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:47

Estaban en plena merienda. Y justo cuando menos se lo esperaban apareció él, acompañado de Noemí Galera. Su visita era muy esperada y así lo ... demostaron con su reacción los concursantes de 'Operación Triunfo' 2025. Visiblemente emocionados, los alumnos de la Academia musical más famosa de la televisión corrieron a darle la bienvenida este martes a Pablo Alborán, quien les correspondió abrazándoles uno por uno a todos. Guille Toledano, quien llevaba varias semanas pidiendo que se produjera este encuentro, no daba crédito al tener por fin a uno de sus ídolos tan cerca. Hacía siete años desde la última vez que el artista malagueño apareció en el programa de Prime Video.

