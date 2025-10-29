Pablo Alborán hace llorar a los concursantes de 'Operación Triunfo'

Estaban en plena merienda. Y justo cuando menos se lo esperaban apareció él, acompañado de Noemí Galera. Su visita era muy esperada y así lo ... demostaron con su reacción los concursantes de 'Operación Triunfo' 2025. Visiblemente emocionados, los alumnos de la Academia musical más famosa de la televisión corrieron a darle la bienvenida este martes a Pablo Alborán, quien les correspondió abrazándoles uno por uno a todos. Guille Toledano, quien llevaba varias semanas pidiendo que se produjera este encuentro, no daba crédito al tener por fin a uno de sus ídolos tan cerca. Hacía siete años desde la última vez que el artista malagueño apareció en el programa de Prime Video.

Tras la calurosa recepción, Alborán tuvo tiempo para sentarse a conversar con calma con los 'triunfitos', con quien se mostró muy cercano y cariñoso. Frente a ellos, respondió algunas de sus preguntas e incluso se atrevió a compartir sus conocimientos y darles algunos consejos. «Es un mundo muy solitario, aseguraros de sentiros acompañados siempre», les recomendó, a la vez que les insistió en la importancia de mimar a sus seguidores: «La lealtad que tiene el público con vuestra música es de lo más maravilloso que vais a vivir en vuestra vida. Vais a tener días terroríficos y os van a salvar la vida. Sin ellos, estáis perdidos». También les confesó algunos de sus trucos. «Una coach argentina me enseñó a llegar a una nota a través de videollamada en un directo», les explicó tras tocarla.

El malagueño quiso, además, advertirles desde su experiencia de lo que les depararía al salir de la Academia: «Vais a empezar una carrera que ojalá dure mucho. Es un privilegio. Lo de aprovechar el momento es una responsabilidad. Disfrutad del proceso, pero también aprended. Compartid vuestra alegría con la gente que os quiere», dijo al tiempo que les tendió una mano dejándoles claro que podían contar con él: «Estoy a la distancia de un mensaje en Instagram».

Finalizada la charla, el malagueño se sentó al piano y comenzó a tocar los primeros acordes de 'Mis 36', uno de los avances de su nuevo disco 'KM0'. Al escucharle, muchos de los concursantes no pudieron evitar emocionarse. Hasta el punto de que a algunos -como a Guille Toledano- les asomaron las lágrimas. Y no fue el único tema que les regaló. En la Academia también resonaron unos pequeños fragmentos de 'Desencuentro' y 'Saturno'.

La visita llegó apenas unas horas después de la expulsión de Max, que también era uno de los concursantes que más la esperaba tras interpretar 'Tu refugio' en una de las primeras galas, pero finalmente pudieron verse por los pasillos de la oficina, fundiéndose en un abrazo muy emotivo que pudo verse en redes sociales.

La experiencia fue muy enriquecedora tanto para los concursantes como para el propio Pablo Alborán, que se sinceraba en su cuenta oficial de Instagram nada más salir de la Academia: «Me ha encantado visitar la academia de Operación Triunfo. He sentido que los artistas están conectados con su propósito, muy conscientes de todo lo que están viviendo y en cierto modo los he visto tranquilos. Me ha emocionado mucho cantar con ell@s. Ojalá que cuando salgan sigan teniendo esa luz y esa brillo en la mirada y que nada ni nadie los contamine, porque tienen una luz muy especial en sus miradas. Les deseo lo mejor del mundo, qué suerte tienen de tener a un público que los sigue y los apoya y que no los suelta. Sé lo que se siente y es un regalo divino. -a disfrutar!», relató a sus seguidores.

Durante las seis semanas que lleva esta edición del formato, sus participantes ya han interpretado dos temas del artista, lo que demuestra el cariño que le tienen los concursantes: 'Mariposas', canción que comparte con Marc Seguí y que Guille Toledano y Crespo defendieron en la Gala 1, y 'Tu refugio', interpretada por Max en la Gala 3 y que le dio el pase de permanencia tras una semana de nominación.