Ojeando, un oasis alternativo
FERNANDO MORGADO OJÉN Sábado, 29 junio 2019

Las calles blancas y estrechas de Ojén son este fin de semana un refugio para los que huyen de la ola de calor que azota Europa, pero también para el público alternativo malagueño, que encuentra en el municipio, como cada verano desde hace doce años, un oasis de música en directo alejada de lo que ofrecen las radiofórmulas. La apuesta de Ojén por el 'indie' –arriesgada en su momento, cuando el género musical era aún más 'underground'– sigue en pie y con buena salud, y ayer en la primera jornada de la duodécima edición de Ojeando se pudo comprobar.

El cartel de este año, aunque para algunos esté huérfano de grandes nombres dentro de la escena –bandas como Lori Meyers, Sidonie o Los Planetas, que por otro lado hace tiempo que dejaron atrás su mejor momento–, no baja el listón lo más mínimo. Los organizadores han demostrado su buen gusto a la hora de elegir a los artistas, entre los que destacan La Bien Querida, Cariño, Los Punsetes, Rayden, Cala Vento y Novedades Carminha. Una mezcla perfecta entre grupos consagrados y novatos con hambre.

Que el público 'indie' se hace mayor no es ninguna novedad. Los festivales hacen cada vez más esfuerzos por adaptarse a su audiencia y Ojeando no se queda atrás. Por eso año tras año diversifica su oferta. Desde hace varios incorpora actividades infantiles a su programa, y ayer fueron las primeras en ponerse en marcha cuando aún muchos asistentes no se habían instalado en el pueblo. En el escenario Cuevas, los más pequeños disfrutaban de talleres de construcción de instrumentos con materiales reciclados y de danza y coreografía.

Las calles del pueblo, preparadas para el festival.

No muy lejos, en el escenario Plaza, el ambiente comenzaba a animarse sobre las ocho de la tarde gracias a un grupo de danzas tribales. La inauguración oficial por parte del alcalde, José Antonio Gómez, la concejala responsable del festival, Estefanía Merino, y un representante de cervezas Victoria, principal patrocinador de Ojeando, dio paso a la verdadera fiesta, que estaba allí mismo, con la actuación de algunos de los grupos noveles aupados por el festival, como Primatah, Las Dianas o Espidifunk.

En el peculiar escenario Patio, como cada año, se reservó el espacio para lo mejor del cartel. Los madrileños Floridablanca rompieron el hielo con éxito y pasaron el testigo a los catalanes Cala Vento, siempre contundentes. El rap de Rayden conquistó a muchos 'indies', pero los que de verdad brillaron fueron Los Punsentes, demostrando su potencia en el directo.

Sobre las once de la noche se puso en marcha la actividad en el escenario Sé tú LGTBI-Molino, la novedad de este año, aprovechando que el primer día de Ojeando coincidía con el del Orgullo. Hoy, la verbena 'indie' continúa en el oasis alternativo malagueño.