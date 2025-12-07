Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Víctor Manuel acaba de lanzar 'Solo a solas conmigo', su 28º álbum de estudio. Virginia Carrasco

Víctor Manuel

Músico
«Nunca he pasado de moda porque nunca he estado de moda»

«La frivolidad es gratis. Decir que con Franco no se estaba tan mal no cuesta», asegura el artista que acaba de publicar 'Solo a solas conmigo'

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:10

Dice Víctor Manuel (Mieres, 78 años) que no ha pasado nunca de moda porque nunca lo ha estado. Quién lo diría. El músico, con casi ... sesenta años de trayectoria, acaba de publicar 'Solo a solas comingo', su último álbum de estudio. Un disco con catorce canciones en las que toca temas como el amor, la esperanza y, por haber, hay hasta un himno a la pereza. De hablar sosegado y tranquilo, el artista asegura haber hecho siempre lo que ha querido. «Y eso es una suerte», apostilla quien se prepara ya para la extensa gira con la que recorrerá España a partir de marzo de 2026.

