Lo nuevo de Javypablo: energía positiva en tiempos difíciles

Javypablo están de vuelta. Los hermanos Imbroda lanzan 'Para que te quieras quedar', un tercer álbum de estudio donde vuelcan sus emociones y reflexionan sobre ... momentos difíciles, como el duelo por la pérdida de su padre, el entrenador de baloncesto Javier Imbroda. Una «terapia», un trabajo «de reconciliación» con ellos mismos y con los demás, donde siempre gana la esperanza. «La música es la mejor herramienta para transmitir un mensaje positivo en tiempos difíciles», asegura Pablo.

Las guitarras acústicas se imponen en este álbum, con un sonido indie-folk que reafirma su identidad como músicos en nueve canciones entre las que figuran los adelantos 'Tengo que despertar', 'I know', 'Fases' o 'Qué bien me siento'. Además, incluye colaboraciones con artistas como Henry Semler, concursante de la última edición del Benidorm Fest; St Woods, artista que ha trabajado para proyectos como el de Inazio, Paula Cendejas y The Tyets; y Omar Alcaide, productor principal de los trabajos de Rels B.

Ampliar Cris Gómez y Gui Harboe

No ha sido fácil para ellos. «Es como quitarse una mochila pesada después de años de dificultades. Cada canción refleja lo que hemos vivido: pedir perdón, despertar, reconocer nuestros errores y sentirnos bien con nosotros mismos (...) Nos ha unido más que nunca, y nos ha enseñado a cuidarnos y querernos más», comenta Javi. »Es el reflejo de lo que hemos vivido como hermanos, como músicos, y como seres humanos«, añade Pablo.

'Para que te quieras quedar' profundiza en temas personales y en vivencias que han marcado su evolución personal. «Un viaje sonoro cargado de emociones sinceras, introspección y reflexión», dicen desde el sello. Siempre con una clara intención de transmitir energía positiva y esperanza en momentos inciertos. Todo eso está en un libro que acompaña la publicación, donde se explica el proceso personal y creativo que han atravesado para crear el álbum. Tanto el libro como el LP en formato vinilo están disponibles en su sitio web oficial.