Noelia Franco: «Pablo Alborán es un artista en el que me he inspirado y que admiro muchísimo» La 'triunfita' malagueña habla sobre su primer single y ofrecerá un concierto en el Auditorio Muncipal este sábado junto a sus compañeros de la academia de OT JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ Viernes, 5 julio 2019, 11:22

La calurosa mañana del 2 de julio de 2018 marcó un antes y un después en la vida de Noelia Franco. La malagueña decidió presentarse al casting de la décima edición de Operación Triunfo, empujada por una compañera de la orquesta a la que pertenecía y tras obtener el primer puesto en el concurso 'Gana con tu Voz'. Tras horas de espera en una cola que parecía interminable, rodeando -literalmente- el Palacio de Ferias y Congresos, llegó el momento de demostrar su talento frente a los miembros del jurado que llevaban desde las nueve de la mañana viendo actuar a cada uno de los aspirantes. Su interpretación fue magistral y a los pocos segundos de empezar a cantar, le colocaron la pegatina que significaría el pasaporte al estrellato para la siguiente fase. 7422, cuatro dígitos que se quedarán siempre grabados en su cerebro.

A partir de ahí, fue superando cada una de las pruebas previas a la entrada a la academia, el 19 de septiembre. Tras ser elegida favorita en la primera gala y lograr actuaciones magistrales con una de las voces más portentosas que han pasado por el concurso, fue eliminada por un porcentaje muy ajustado en la sexta gala. Pese a ello, Noelia no ha dejado de lado su formación musical y ahora está ultimando los detalles para el lanzamiento de su primer single, que saldrá en los próximos meses.

- El 2 de julio del año pasado tomó la decisión de presentarse al casting de OT 2018 en el Palacio de Ferias y Congresos y justo un año después, se subirá al escenario del Auditorio Municipal este sábado junto al resto de sus compañeros para ofrecer el penúltimo concierto de la gira de esta edición. ¿Pensaba en aquel momento que podría llegar tan lejos?

- Me presenté porque mi compañera de orquesta me insistió en que le acompañase y me presentara. No sabía qué canciones iba a cantar con certeza hasta 10 minutos antes de que me tocase y me llevé la sorpresa de que pasé esa fase.

- Para usted no será la primera vez que pise este escenario ya que el pasado 19 de mayo la pudimos ver sobre él compartiendo cartel con artistas como Ana Mena, Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra, Blas Cantó o Sweet Calfifornia, entre otros. ¿Qué sentió al poder cantar delante miles de personas y en la ciudad que le ha visto crecer?

- Me sentí llena de emociones diferentes, de ilusión, nervios... Siempre había imaginado cómo sería cantar ahí pero nunca pensé en que llegaría a conseguirlo, y ver que aquello estaba lleno hasta el último hueco me hizo respirar hondo y sacar lo mejor de mí para que todo el mundo disfrutase igual o más que yo. Fue increíble y un gran recuerdo que me llevo.

- Como ya se ha mencionado anteriormente, la gira de OT 2018 está llegando a su fin. ¿Cómo la está viviendo y qué balance hace de la misma?

- La estoy viviendo con muchas ganas y mucha ilusión, como si cada concierto fuese el primero o el último de mi vida y creo que ahí está la clave, en disfrutar de cada momento. Tengo la suerte de poder estar viviéndola junto a un equipo increíble que trabaja con nosotras codo con codo y junto a todas mis compañeras. Nos lo pasamos súper bien, nos queremos y apoyamos muchísimo y es una experiencia preciosa. No queremos que llegue el final de esta gira.

- ¿Le gustaría actuar en alguna ciudad que no se haya incluido en el calendario?

- Sí, hay muchas ciudades a las que me hubiera encantado cantarles como Murcia o Zaragoza, que nos escriben mucho pidiéndonos que vayamos. También Córdoba, y Canarias que es la tierra de nuestra ricurita Marilia.

- Desde que entró en la academia, su popularidad ha subido como la espuma. ¿Es fácil gestionar la fama?

- Nunca me he planteado qué es la fama ni cómo se lleva. Yo simplemente me dedico a hacer lo que me gusta y me llena que es cantar, compartir música y mis emociones y bueno, entiendo que ahora todo es diferente porque me conoce mucha gente, me piden fotos... Yo siempre digo que sí. Mientras se haga desde el respeto y la educación, todo bien. Tal vez lo que si me cuesta de ser reconocida a cada sitio que voy es que siempre he sido muy observadora y me doy cuenta a veces demasiado rápido en algunos sitios si cuchichean porque me han reconocido y me pongo un poco nerviosa.

- ¿Qué es lo que más extraña de su anterior etapa?

- Extraño muchas veces mi casa y a mi gente, ya que viajamos mucho y también toca pasar etapas fuera de Málaga para trabajar al 200%. También echo de menos cuando cantaba en gospel it, en la orquesta, trabajar con mis peques en el colegio... Pero bueno, al final estoy haciendo lo que me gusta. Sonrío con nostalgia. Echo de menos también que yo sigo siendo la misma de siempre, pero creo que sin querer, mucha gente deja de ser la misma conmigo y eso me da un poco de pena.

- Algunos compañeros suyos como Famous, Natalia y Miki ya han sacado a la luz sus primeros temas. ¿Cuándo se podrá escuchar su primer single?

- Pues canté un poco del estribillo de mi single cuando estuve en Los 40 Primavera Pop, que desde aquí les vuelvo a dar las gracias por contar conmigo. Creo que saldrá a mitad de verano o a finales y tengo muchas ganas. Ojalá tenga una buena acogida.

- ¿Lo ha compuesto?

- Sí, está compuesto por mí junto a Alba gil, Jacobo Calderón, Adrian Ghiardo y Ander Pérez. Fue muy guay componer con ellos porque teníamos muy buen rollo y todo fluía muy bien.

- En la academia, mostró en reiteradas ocasiones su deseo de realizar una canción junto a Pablo Alborán. ¿Veremos ese deseo cumplido a corto plazo?

- No sé si a corto o largo plazo, es algo que siempre me apetecerá hacer. Pablo Alborán es un artista en el cual me he inspirado y que admiro muchísimo desde aquel sofá blanco en el que le descubrí. Así que, cuando deba ser ese momento, si es que tiene que ser, será.

- ¿Tiene pensado lanzar un disco o prefiere sacar canciones sueltas como están haciendo actualmente muchos artistas?

- Pues me encantaría tener la oportunidad de sacar un disco, un EP o un LP pero todo requiere su tiempo. Poco a poco y sin prisa sale todo mejor.

- Y en esos trabajos, ¿qué estilos piensa tocar? ¿Predominarán las canciones en inglés?

- De momento no le pongo etiqueta a mi estilo, creo que tiene un sonido personal. Será en español, pero en próximos trabajos no descarto la opción de hacer canciones en inglés.

- Su expulsión de la academia fue uno de los momentos más polémicos de OT 2018, ya que no fueron pocos los que la situaban entre los finalistas de esta edición. ¿Cree que aquella expulsión y las nominaciones previas fueron justas?

- No lo sé, es verdad que nos esforzábamos muchísimo con ciertas canciones y a veces no se entendían las nominaciones por pequeñas cosas, dentro de la academia todo te parece un mundo y más cuando lo único que quieres es continuar dentro y aprender de todo. Cualquier nominación siempre nos parecía injusta porque no queríamos que ningún compañero o compañera saliese nominado, si hubiera sido por nosotras nunca nadie hubiera ido saliendo de la academia (risas). Pero al fin y al cabo, es un concurso y teníamos que ir saliendo. No pasa nada.

- ¿Qué opina del tema que compuso Álex Ubago 'Hoy vuelvo a reír otra vez' para que representara a España a Eurovisión?

- Me parece una maravilla de tema. Era muy complejo a nivel vocal, exigía muchos matíces y trabajar en eso con grandes profesionales como Álex Ubago y Jacobo Calderón fue un honor para mí.

- ¿Cree que podría haber logrado un resultado mejor en el festival que 'La Venda'?

Nunca he pensado en eso, Eurovisión es un festival de música para disfrutar y compartir y mi amigo Miki lo hizo muy bien, él se merecía haber quedado más arriba, de eso estoy segura. Para nosotras es el ganador por su gran trabajo e implicación.

- El próximo 21 de agosto será el último concierto de la gira en Almería, ¿qué es lo que más echará de menos de compartir escenario con sus compañeros?

- No quiero ni pensarlo (risas). Echaría de menos tantas tantas cosas... Nos lo pasamos súper bien siempre cantando juntas. Nos miramos y existe una complicidad que sólo nosotras entendemos, tenerles al lado en el escenario o detrás y que nos demos un abrazo, la mano, compartir nervios antes del concierto, palabras... Mirarles cuando les toca su parte de cada grupal, disfrutar con ilusión y nervios de cada uno de sus singles cuando los van sacando por primera vez. No sé. Todo creo, será algo irrepetible e inolvidable.