Noelia Franco descubre 'ÉTER' en Málaga: íntimo, simbólico y en directo

La cantante y compositora malagueña Noelia Franco ha presentado en el Museo Interactivo de la Música (MIMMA) su nuevo álbum, 'ÉTER', en un encuentro de ... aforo limitado concebido como una experiencia sensorial en directo. El disco, que se publica oficialmente este viernes, propone asociar cada canción a una gema, con el cuarzo cristal de roca como piedra principal, y plantea un recorrido emocional que transita del duelo a la aceptación.

En su definición formal,'ÉTER' ha sido descrito por la propia artista como «un álbum que transforma la emoción en materia y da voz a lo invisible». Esta idea se materializó en la presentación celebrada en el MIMMA, con arreglos firmados por Noelia Franco y el productor David Parejo, entre una estética minimalista desarrollada por Melissa Diago y Lara Red.

El acto combinó explicación conceptual y fragmentos en directo, con Noelia Franco alternando comentarios con interpretaciones acústicas acompañada por su guitarrista Javi M. Malagamba. «Quiero que le llegue un suspiro, un suspiro fuerte… de esos que se encogen en un pellizquito», expresó la cantante sobre lo que desea provocar con el álbum, ante un público que escuchó por primera vez las canciones en el orden previsto para la edición final.

La sala del MIMMA, con aforo reducido, acogió la presentación en un formato cercano. Durante la sesión se sucedieron momentos de silencio, aplausos y muestras de afecto hacia la artista, que recibió flores y pequeños obsequios del público asistente. «Presentar 'ÉTER' en Málaga significa mucho», señaló Franco, quien recordó sus inicios y agradeció al museo y a su equipo el apoyo recibido.

Durante la presentación, la intérprete explicó que sus temas, no sólo del nuevo álbum, están vinculados a gemas que representan una energía o emoción concreta. Según detalló, «Sentimental» se asocia a la rubelita; «No me pertenece», a la obsidiana; «Me duele», a la amatista; y «Animal», al citrino. El propósito, afirmó, es «hacer tangibles sensaciones que normalmente permanecen invisibles». La idea del título y de la relación con las gemas surgió en el proceso creativo junto a su equipo visual y musical, con la colaboración de David Parejo en la producción y de Melissa Diago en la dirección visual.

Fragmentos en directo y próximos pasos

La artista interpretó varios temas en formato acústico, entre ellos «No me pertenece», «Mantra (Todo es pasajero)», «4 Meses» y «Sentimental», acompañada por Javi M. Malagamba la guitarra. El orden de las canciones siguió el itinerario emocional del disco: «Es un proceso en el que empieza desde un duelo y, a la par que avanzan las canciones, sales poco a poco de él hasta encontrar la luz», explicó.

Desde el escenario, Noelia Franco anunció las primeras fechas de presentación de 'ÉTER': Madrid (8 de noviembre), Málaga (15 de noviembre) y Granada (22 de noviembre). También adelantó que formará una banda completa para los conciertos, con batería, bajo, guitarra y bases, con el objetivo de recrear la riqueza sonora del álbum.

Un proyecto con identidad propia

'ÉTER' se presenta como un trabajo que combina R&B y pop internacional, con un concepto simbólico centrado en las gemas y una estética que busca reforzar la cercanía de las canciones. «Este disco realmente es lo que yo soy», afirmó Noelia Franco, al cerrar una presentación que marcó el inicio del recorrido público de un proyecto con «fuerte carga emocional y visual».