Noche de flamenco y luna llena en Starlite

José Mercé y Tomatito ofrecen un recital memorable en el auditorio marbellí y repasan su trayectoria ALEJANDRO DÍAZ Sábado, 17 agosto 2019, 00:08

José Mercé apareció ante el público, en una especie de claroscuro, para brindar una canción a capela. Solo unos minutos después ya estaba Tomatito en el escenario con parte de su banda (dos personas a las palmas y al cante, las percursiones, un violinista y su hijo acompañando a la guitarra.

Con Mercé entre bambalinas, Tomatito se lanzó con la mítica 'Leyenda del tiempo', la canción y el disco de Camarón donde también participaron otros grandes del flamenco como el propio Tomatito, Raimundo Amador o Kiko Veneno, y que cambió para siempre el flamenco.

Volvió tras ello a pisar Mercé al escenario y dirigirse al público: «Muchas gracias por su presencia, nos vamos por malagueñas», advirtió Mercé mientras Tomatito introducía los primeros acordes de la 'Malagueña de Enrique El mellizo', para continuar con una soleá para rememorar el propio Mercé cuando tocaban los flamencos por las tabernas de Madrid. «La verdadera 'marca España' es el flamenco, que no se le olvide a nadie», sentenció para cosechar una ovación cerrada.

Tras una seguiriya, Mercé prometió abandonar el escenario para dejar el público a solas con Tomatito. Pero una luna llena gigante presidía una de las noches más mágicas de los que va de Starlite. «Me van a disculpar, pero esta luna me ha inspirado un fandanguito y no me puedo contener», explicó Mercé ante un público que ya se lo había ganado.

Tomatito dedicó una balada a Paco de Lucía. El auditorio le dedicó una ovación cerrada, mientras el guitarristasa flamenco comenzó a hacer de las suyas , animándose a cada acorde, hasta terminar poniendo al público en pie. Todos se volvieron a levantar para dedicarle más aplausos y muestras de cariño. Solo había pasado una hora.

Volvió de nuevo Mercé al escenario para interpretar una zambra a Lola Flores. «Ay, Lola, / naciste para faraona», interpretaba Mercé al cante acompañado de todo un tablao flamenco en forma de media luna sobre el escenario. Ambos fueron desgranando algunas canciones del álbum que firmaron e interpretaron juntos hace menos de un año. Así hubo tiempo para tocar casi todos los palos: bulerías, rumbas y un viaje a fugaz a Cádiz, a la 'Tacita de plata' para cantar por alegrías.

Hicieron el amago de marcharse. De hecho, el escenario se quedó completamente a solas. Hubo dudas entre el público sobre si se trataba del final, pero faltaba la guinda. Volvió un Mercé, que estuvo toda la noche bromeando con la humedad malagueña y el calor, para pedir que se abriesen un poco las ventanas y corriese el aire. 'Aire', una canción ya imprescindible en el repertorio de Mercé. Y, para poner el punto final, ambos interpretaron la versión que realizó el propio Mercé para el disco homenaje a Luis Eduardo Aute 'Aute, mira que eres canalla', del tema 'Al Alba', un himno de los setenta contra los últimos fusilamientos del franquismo perpetrados el 27 de septiembre de 1975.