Nace en Málaga la banda con la que soñaba el maestro Puyana Tete Leal, José María Puyana, Santiago Otero y Juan Cobalea, de Fundación Málaga. / Germán Pozo La CAMM Wind Symphony Orchestra renueva el formato de las agrupaciones de viento y actualiza el repertorio con estrenos de Tete Leal y Aurignac. Se presenta el 1 de junio en un concierto benéfico REGINA SOTORRÍO Jueves, 16 mayo 2019, 16:22

«Es el proyecto que siempre he querido hacer y no he podido», admite José María Puyana, una institución musical en la ciudad, catedrático de clarinete y director durante más de 40 años de la banda Miraflores-Gibraljaire. Confiesa que nunca quiso que sus alumnos fueran detrás de un trono de Semana Santa, «eso es antimusical». Su objetivo siempre ha sido enseñar el lenguaje musical, «así de simple». «Pero el dinero es el que manda», añade con una sinceridad aplastante. Y la Semana Santa, los toros y las fiestas de los pueblos son el sustento económico de las bandas. Antiguos alumnos de aquella cantera que él formó durante décadas recogen ahora el testigo y llevan a la práctica el sueño del maestro Puyana.

Nace la CAMM Wind Symphony Orchestra, una agrupación que responde al formato americano de ensembles creados para conciertos con un repertorio adaptado y con una distribución de instrumentos diferente a la acostumbrada en Europa.

La sustenta el Centro de Artes y Músicas Modernas Maestro Puyana (CAMM), con el saxofonista Tete Leal al frente –director del CAMM y también de la orquesta– y con el respaldo del músico y compositor Ernesto Aurignac. Ambos empezaron a amar la música bajo la «disciplina y la constancia» que les transmitió Puyana.

Más de medio centenar de instrumentistas, en su mayoría alumnos del CAMM, integran la 'wind ensemble', que cuenta con el patrocinio de Fundación Málaga, en su línea de apostar por iniciativas jóvenes con un fin educativo. El proyecto se presentará en sociedad el 1 de junio con un concierto a beneficio de la Fundación Harena en el Auditorio Edgar Neville. Un recital al que se sumarán medio centenar de voces del Coro de la UMA, dirigido por Santiago Otero, que por primera vez acompaña a una agrupación de estas características. «Y eso es motivante», asegura Otero.

En total, serán más de cien artistas para afrontar un programa doble que transita de lo clásico a lo moderno. La primera parte contará con la intervención de José María Puyana como solista –«después de muchos años sin tocar», apostilla– en el 'Adagio' del concierto para clarinete de Mozart, junto con 'Danzas Polovsianas del Príncipe Igor' de Alexander Borodin y 'Capriccio espagnol' de Rimsky-Korsakov con unas transcripciones especiales. La segunda parte da un salto al siglo XXI con el estreno absoluto de 'Opus II' de Tete Leal para banda y coro; y con la suite 'Uno' de Ernesto Aurignac arreglada para 'wind ensemble' y cuarteto de jazz (con Tete Leal, Markus Scheinder, Paco Garcia y Ramón López), una combinación muy poco frecuente. Porque la CAMM Wind Symphony Orchestra nace con un innegable componente de nostalgia, de «repetir las vivencias de la infancia en la banda», pero avanza con la mirada puesta en el futuro.