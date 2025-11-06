Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Myke Towers durante su concierto en Málaga el año pasado. Marenostrum Fuengirola

Myke Towers actuará en el Weekend Beach Festival 2026

Es el primer artista confirmado para el festival de Torre del Mar, y será su única actuación en Málaga el próximo año

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:29

El Weekend Beach Festival Torre del Mar comienza a calentar motores. El evento, que se celebrará del 9 al 11 de julio en Torre del ... Mar, ha anunciado el primer artista que formará parte de su cartel: Myke Towers. Será la primera vez que el latino actúe en este espacio y su único concierto previsto en Málaga el próximo verano.

