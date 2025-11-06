Myke Towers actuará en el Weekend Beach Festival 2026
Es el primer artista confirmado para el festival de Torre del Mar, y será su única actuación en Málaga el próximo año
Málaga
Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:29
El Weekend Beach Festival Torre del Mar comienza a calentar motores. El evento, que se celebrará del 9 al 11 de julio en Torre del ... Mar, ha anunciado el primer artista que formará parte de su cartel: Myke Towers. Será la primera vez que el latino actúe en este espacio y su único concierto previsto en Málaga el próximo verano.
El puertorriqueño ha colaborado con nombres destacados de la música como Bad Bunny, Daddy Yankee, Cardi B, J Balvin, Becky G y Ozuna, y ha conseguido grandes éxitos como 'La Vida Es Una' (que debutó en el Top 10 del Billboard Latin Albums Chart superando los 200 millones de streams en Spotify), 'Lala', 'La falda', 'Diosa' o 'Adivino', además de su popular álbum 'La pantera negra'.
En 2026 presentará en directo en Europa las nuevas canciones de su esperado álbum 'Island Boyz'.
Aunque por ahora se desconoce qué otros artistas participarán en el Weekend Beach Festival Torre del Mar 2026, la venta de entradas ya ha comenzado en su página web y de hecho el abono tramo 1 (el más barato) ya está agotado, pero continúan disponibles los siguientes, que cuestan de 66 euros en adelante.
