Jorge Martínez, vocalista de Ilegales. Álex Piña

Muere Jorge Ilegal y deja huérfano al rock español

El líder de Ilegales era una magnífico letrista, un guitarrista demoledor y un tipo listo sin hueco para la corrección política y lo convencional

M. F. Antuña

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:51

Tras la fachada de tipo duro capaz de romperle la cara al más macarra del lugar se escondía una sensibilidad artística apabullante, soberbia, como lo ... era esa cabeza siempre rapada y perfectamente amueblada, nacida para la incorrección política, para la insolencia, la provocación, la batalla verbal, la caña musical, la fiesta y la bulla. Para vivir la vida y cantarla con bajo, batería y guitarra. No necesitaba más. Uno de los más grandes de la música española se va. Jorge Martínez, Jorge Ilegal, Jorjón, esa estampa espigada y desabrida que ha pasado más de cuatro décadas llenando los escenarios de España y el mundo de buen rock and roll causa baja y deja un vacío tan inconmensurable como lo es su legado.

