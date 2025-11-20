EI MIMMA celebra la quinta edición de su micro abierto a la búsqueda de nuevos talentos

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) anuncia la celebración de la quinta edición de su Open Mic el día 22 de noviembre, ... día que corresponde a Santa Cecilia, Patrona de la Música. A las 5:30 de la tarde la Sala Living Lab del museo se convertirá en el escenario que dé la oportunidad a personas de todas las edades y procedencias de mostrar su arte y talento ante el público.

10 minutos es el tiempo que tendrá cada participante para mostrar sus cualidades y deleitar al público. Todos los géneros desde que este evento comenzó a celebrase han tenido cabida en el festival, ya sea pop, urbano, R&B o clásico, entre otros. Todos son bienvenidos.

La misión de esta vibrante celebración musical es dar lugar a estos pequeños artistas que están buscando un lugar en el que mostrarse, y al mismo tiempo acercar la cultura musical a todos los espectadores que decidan acudir.

El precio de la entrada del evento cuesta 6 euros, e incluye la escucha de todas las actuaciones en directo y la visita a todas las colecciones y piezas de las que dispone el museo que, en su mayoría, se compone de piezas interactivas que permiten que el aprendizaje y la cultura sean aún más accesibles.