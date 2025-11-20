EI MIMMA celebra la quinta edición de su micro abierto a la búsqueda de nuevos talentos
Este evento da la oportunidad a artistas de todos los géneros y procedencias para mostrar su arte al público de la ciudad
Fernando Alonso
Málaga
Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:05
El Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) anuncia la celebración de la quinta edición de su Open Mic el día 22 de noviembre, ... día que corresponde a Santa Cecilia, Patrona de la Música. A las 5:30 de la tarde la Sala Living Lab del museo se convertirá en el escenario que dé la oportunidad a personas de todas las edades y procedencias de mostrar su arte y talento ante el público.
10 minutos es el tiempo que tendrá cada participante para mostrar sus cualidades y deleitar al público. Todos los géneros desde que este evento comenzó a celebrase han tenido cabida en el festival, ya sea pop, urbano, R&B o clásico, entre otros. Todos son bienvenidos.
La misión de esta vibrante celebración musical es dar lugar a estos pequeños artistas que están buscando un lugar en el que mostrarse, y al mismo tiempo acercar la cultura musical a todos los espectadores que decidan acudir.
El precio de la entrada del evento cuesta 6 euros, e incluye la escucha de todas las actuaciones en directo y la visita a todas las colecciones y piezas de las que dispone el museo que, en su mayoría, se compone de piezas interactivas que permiten que el aprendizaje y la cultura sean aún más accesibles.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión