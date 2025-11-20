Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel informativo del evento

EI MIMMA celebra la quinta edición de su micro abierto a la búsqueda de nuevos talentos

Este evento da la oportunidad a artistas de todos los géneros y procedencias para mostrar su arte al público de la ciudad

Fernando Alonso

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:05

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) anuncia la celebración de la quinta edición de su Open Mic el día 22 de noviembre, ... día que corresponde a Santa Cecilia, Patrona de la Música. A las 5:30 de la tarde la Sala Living Lab del museo se convertirá en el escenario que dé la oportunidad a personas de todas las edades y procedencias de mostrar su arte y talento ante el público.

