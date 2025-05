La mejor charanga de España es de Málaga

Cuando este grupo de nueve músicos se unieron, no se imaginaron lo que podrían conseguir. Hoy, son los mejores de España. No Ni Ná es ... una charanga malagueña nacida en 2017. El grupo andaluz ha sido reconocido con el Premio a la Mejor Charanga Nacional 2025 y el Premio a la Mejor Percusión en el Festival Nacional de Charangas de Poza de la Sal, en Burgos, el certamen más importante de España en este género.

Con este doble galardón, No Ni Ná se convierte en la primera charanga andaluza en lograr este hito, consolidando su lugar en este género y poniendo en valor el talento joven y el folclore del sur.

No obstante, no es el primer galardón que recibe esta charanga, cuentan con muchos más en su estantería. El primero de ellos fue en el Concurso You Rock Málaga 2021. Al año siguiente, en el mismo certamen, también obtuvieron el oro. De misma forma, en 2024 conquistaron el tercer lugar en el III Vikiconcurso de Charangas de Alcalá de Henares.

Con el objetivo de dar «intensidad y pasión» en cada obra, han tocado en gran parte de la comunidad andaluza y fuera de la misma. Dentro de su amplio repertorio de participaciones destacan con Málaga Club de Fútbol y Peña Atalajacalarreja de Madrid, entre otras. No Ni Ná ha contagiado a todos los oyentes con su gran variedad de estilos de música, pero especialmente con el rock.

La charanga malagueña intentan hacer sentir al público parte del grupo. Para la charanga andaluza, este premio no es solo un orgullo, es un paso más cerca de conseguir la visibilidad a la cultura musical andaluza.