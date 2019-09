Oh, See!, la mayor fiesta del indie comienza en Málaga Imagen del festival el pasado año, en su primera edición en el Auditorio / FÉLIX PALACIOS Love of Lesbian, Sidecars, 091, Zahara, Morgan, Despistaos, C. Tangana, Viva Suecia o Airbag en el Auditorio Municipal CLAUDIA SAN MARTÍN Málaga Viernes, 13 septiembre 2019, 00:43

Es innegable que en Málaga tenemos más planes que días; para todos los públicos, estilos y gustos musicales, aunque hay algunos que destacan sobre los demás. El festival Oh, See! es uno de ellos, una cita que cumple su segundo aniversario y que no deja de innovar y sorprendernos. Los seguidores del indie en español debieron quedarse boquiabiertos cuando se confimaron todos los artistas que pasarían por el escenario del Auditorio Municipal, y es que no es para menos. Éste es un festival atípico, hay que reconocerlo, ya no sólo por su oferta musical de oro, sino porque los asistentes no acaban de cumplir, precisamente, los 18 años. Pensando, muy acertadamente, en aquellas familias que quieren acudir al festival con sus hijos, desde la organización tienen una zona especial para los niños de entre 4 y 12 años, que funcionará desde las 17.00 horas con actividades y talleres musicales en los que los pequeños estarán vigilados por monitores. Y, ¿el cartel? Para aquellos que sean forofos de los mejores grupos de indie y rock de nuestro país, deben agarrarse bien a sus asientos porque vienen curvas: Love of Lesbian, Sidecars, 091, Zahara, Morgan, Despistaos, C. Tangana, Viva Suecia o Airbag conforman esta lista que se completa con Carolina Durante, La Casa Azul, La MODA, Delaporte, Las Chillers, Ballena y 2Frames.

Oh, See! también ha pensado en aquellos que quieren evitar las aglomeraciones de cualquier forma. El festival ha acotado el aforo a 7.000 personas, a pesar de que el Auditorio dispone de mucho más espacio. Precisamente por esto, para poder disfrutar de un festival de música cómodamente, sin grandes colas a la entrada, puestos de comida o baños y poder ver a estos 16 artistas como en el salón de casa.

Oh, See! también ofrece zona de foodtrucks y de descanso

El viernes comienza la música a partir de las 18.00 horas con Las Chillers, quienes ofrecerán las mejores versiones de artistas nacionales tan dispares como Mónica Naranjo, Rocío Jurado o Camela para abrir boca. Les seguirá Morgan, un grupo emergente que ha crecido como la espuma por su potencia escénica y sensibilidad musical. Su cantante, Carolina de Juan, puede ser para muchos una de las mejores voces femeninas del panorama actual. A las 20.15 llegan los míticos Despistaos, con casi 20 años de recorrido a sus espaldas y una trayectoria impecable, que a pesar de haberse estancado en el año 2013, volvieron a retomar en el 2016 para regresar con más fuerza explotando con tres álbumes de estudio. Le seguirá el madrileño C. Tangana con su rap más reggaetonizado que le ha llevado a convertirse en uno de los artistas españoles más consagrados en el panorama internacional. Nos zamparemos el plato fuerte de la noche a las 23.10 horas con Sidecars, una banda que nace hace más de diez años y que sigue renovándose en cuanto a letras y música, una evolución que se hace visible en sus cinco discos. La Casa Azul cerrará la noche a partir de las 00.55 horas, aunque la despedida oficial, esta vez, no será hasta el sábado.

La jarana del sábado comienza un poco antes, a eso de la una del medio día para disfrutar al máximo de esta oda al indie convertida en festival. Los malagueños Ballena abrirán el escenario a las 14.00 horas, seguidos de la electrónica de Delaporte. A las 16.05 comenzará uno de los grupos más prolíficos del festival; con 10 albúmes de estudio en su mochila, Airbag hará mover al público de Oh, See! con su power pop más bailongo nacido en Estepona. Los chicos de Carolina Durante pisarán el escenario del Auditorio por primera vez, y seguro que no la última por su forma irrefrenable de crecer en la industria a pasos agigantados, a partir de las 17.20 horas. La jienense y maravillosa cantante Zahara pondrá la nota más dulce en el festival: su voz es inconfundible y sus melodías se quedan grabadas en el primer momento en el que articula cualquiera de sus estrofas. Los siete que componen La M.O.D.A también harán delas suyas en Oh, See!, esperamos, como siempre, llevando su atuendo en conjunto y explotando con la fuerza del directo que les caracteriza. Los granadinos 091, un grupo nacido en plena movida ochentera, no faltarán a la cita para recordar en escena los mejores temas de su rock más salvaje sin perder su toque melancólico. La banda cabeza de cartel, Love of Lesbian, son los más esperados del festival, y no tenemos duda de que los barceloneses no dejarán indiferente a un público que tienen bien acostumbrado. Viva Suecia cierra este festival a partir de la 01.55 horas para despedir una de las mejores citas musicales de la provincia que va tomando posiciones.