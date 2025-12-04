Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
SUR

9 de diciembre. 19 horas

Marilia Monzón, en Suena SUR: entrevista y acústico en directo

La cantautora canaria, considerada una de las voces más prometedoras del nuevo pop español, pasará el 9 de diciembre por la Sala Fundación Unicaja María Cristina a las 19 horas

SUR

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:43

Comenta

Considerada una de las voces más prometedoras del nuevo pop español, Marilia Monzón llegará a Málaga este martes, 9 de diciembre, a las 19 horas, ... para protagonizar la próxima cita de Suena SUR, el ciclo de entrevistas y acústicos organizado por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja. Estos encuentros, concebidos para conocer en profundidad a los artistas y escuchar algunos de sus temas tal y como fueron creados —con uno o dos instrumentos y voz—, se celebran en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, en el número dos de la calle Marqués de Valdecañas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9 El viento tumba un árbol y varias cornisas de un edificio y derriban una marquesina frente a los Baños del Carmen
  10. 10

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marilia Monzón, en Suena SUR: entrevista y acústico en directo

Marilia Monzón, en Suena SUR: entrevista y acústico en directo