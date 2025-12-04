Considerada una de las voces más prometedoras del nuevo pop español, Marilia Monzón llegará a Málaga este martes, 9 de diciembre, a las 19 horas, ... para protagonizar la próxima cita de Suena SUR, el ciclo de entrevistas y acústicos organizado por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja. Estos encuentros, concebidos para conocer en profundidad a los artistas y escuchar algunos de sus temas tal y como fueron creados —con uno o dos instrumentos y voz—, se celebran en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, en el número dos de la calle Marqués de Valdecañas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Dueña de un estilo íntimo y luminoso, Marilia Monzón se ha consolidado como una artista de sensibilidad propia, donde conviven el pop contemporáneo, la raíz canaria y una manera de cantar que desarma por su delicadeza. Su voz, cálida y precisa, se ha convertido en su mejor seña de identidad, reforzada por letras que miran a la emoción y por un imaginario musical que bebe tanto de la tradición como de las nuevas corrientes del indie-pop. Su último trabajo, aclamado por la crítica, la ha llevado a festivales y escenarios de todo el país, consolidando un crecimiento sostenido y una conexión muy especial con el público.

La artista, con canciones tan reconocibles como 'Trazando rutas' o 'La vida empieza aquí', charlará sobre su trayectoria con el periodista Alberto Gómez y ofrecerá un breve repertorio en acústico acompañada por su guitarrista habitual, Pablo Seijas.