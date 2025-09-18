Málaga Music Rock: las guitarras rugirán en Málaga Forum el próximo 3 de octubre

Los amantes del rock español más genuino tienen una oportunidad única para darle la bienvenida al otoño junto a algunas de las bandas más potentes ... de este género. Málaga Forum se colocará la chupa de cuero el próximo viernes 3 de octubre con motivo de la los sonidos más duros.

En el cartel de su primera edición se dan la mano ilustres veteranos de la escena con algunas de las nuevas bandas andaluzas más prometedoras.

Medina Azahara encabezan el cartel: los cordobeses, pioneros del rock andaluz, recalarán en Málaga con su gira 'Todo Tiene Su Fin', con la que se despiden de los escenarios tras cuarenta años de exitosa trayectoria, llena de éxitos como 'Todo Tiene Su Fin', 'Necesito Respirar' o 'Palabras de Libertad'. Una oportunidad única para vivir en primera persona el adios de una banda que ha escrito una página ilustre en la historia del rock español. Un concierto con una especial carga emotiva.

Mägo de Oz es otro de los platos fuertes del festival, posiblemente la banda más exitosa de la historia del heavy metal español, que cuenta con una personalidad única gracias a su original fusión con el folk, cristalizada en el protagonismo del violin en temas como su inmortal 'Fiesta pagana'. Demostrarán su excepcional estado de forma en un concierto con una puesta en escena espectacular, con un despliegue de escenografía y vestuario únicos en el rock nacional.

Pero no sólo de veteranos ilustres se nutrirá esta primera edición de Málaga Music Rock. Al escenario del recinto Málaga Forum también se subirán los sevillanos Rienda Suelta, que vendrán a presentar su flamante debut '¿Dónde está el hombre malo?', con el que se presentan como el eslabón más reciente de la larga cadena del rock andaluz, que iniciaron bandas como precisamente Medina Azahara.

Y en el cartel no podría faltar una banda que evidencia el excelente momento del rock malagueño: Delreverso, de la localidad de Alameda, demostrarán la calidad musical y lírica de un repertorio que suma adeptos en cada nuevo concierto.

Málaga Forum, el gran recinto para la música en directo en Málaga, ofrecerá el entorno perfecto para disfrutar de una velada dedicada a las guitarras afiladas y los ritmos contundentes. Y con entradas a un precio imbatible: disponibles a partir de 23 euros.

