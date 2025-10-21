Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Madrid estudia si Rosalía tenía autorización para la presentación de su disco en Callao

La cantante catalana recorrió ayer corriendo, tras anunciarlo por sorpresa, la Gran Vía, lo que provocó el colapso de la zona

C. P. S.

Martes, 21 de octubre 2025, 13:10

Comenta

El Ayuntamiento de Madrid estudia si Rosalía solicitó el permiso pertinente para presentar el que será su nuevo disco, Lux, que se publicará el ... 7 de noviembre en las pantallas de la plaza de Callao. Se trata de una iniciativa que la artista catalana había anunciado, por sorpresa, en redes sociales y que provocó que colapso de la zona. Según el Consistorio, todo apunta a que no había una autorización «expresa».

