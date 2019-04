Madonna y Maluma: ¿de qué va esto? Madonna, en la última gala de los premios MTV. / M. Eisman | AFP Flashback El mundo está que arde con el lanzamiento del último sencillo de Madonna que estará incluido en su próximo disco 'Madame X' TXEMA MARTÍN Viernes, 19 abril 2019, 00:47

El mundo está que arde con el lanzamiento del último sencillo de Madonna que estará incluido en su próximo disco 'Madame X', el decimocuarto álbum de estudio de la reina del pop, el primero en cuatro años, y del que sabíamos que tendría influencias de la música fado debido a su estancia durante unos dos años en Portugal debido al fichaje de su hijo en un equipo de fútbol luso. De este próximo disco también conocíamos las colaboraciones con algunos artistas de música urbana americana y otra contribución que por supuesto traería cola y que es la que hoy nos atañe: la del músico colombiano Maluma que participa en el próximo disco de Madonna con dos canciones.

La primera de ellas, llamada 'Medellín' (la segunda se llamará 'Bitch I'm Loca') ha sido lo primero que hemos escuchado del nuevo trabajo de Madonna y ha recibido muy pocas alabanzas y muchas críticas que llegan de un montón de sitios distintos. De primeras, antes incluso de escuchar la canción, se consolidó la tendencia a pensar que Madonna pierde puntos de feminista al emprender esta unión artística con uno de los artistas más vilipendiados por la corriente oficial de lo políticamente correcto, que considera las letras del colombiano casi una promoción del machismo. Si nos ponemos justos, habría que añadir que en realidad las letras del reguetón podrían ser consideradas más bien una consecuencia del sexismo de los países latinos, y no la causa, pero lo cierto es que los contenidos líricos de canciones como '4 babys' o 'Farandulera' pueden ser tachados de considerar a la mujer (o a algunas mujeres) como meros objetos sexuales - algo que por cierto es parecido a lo que se criticaba al principio de Madonna, sólo que al contrario.

Habrá que esperar al lanzamiento de 'Madame X' para comprobar si la reina del pop ha recuperado su trono

Superada o al menos asimilada esta decisión más o menos provocadora de aliarse con Maluma y una vez escuchada la canción, muchos también han criticado la poca originalidad de la composición, y eso ha provocado un montón de memes criticando esta apuesta artística de la cantante. Una cuestión de gustos, al fin y al cabo, y para quien esto suscribe la canción 'Medellín' desde luego puede tener poco de original, pero tampoco parece ningún horror para quien haya superado la creencia o el prejuicio de que del reguetón sólo pueden salir cosas malas. Como si fuera una distancia generacional, los rockeros de carnet que odian las tendencias urbanas suelen olvidarse de que, cuando ese estilo de música de guitarras eléctricas y de bajo potente hizo su aparición, recibió críticas de los que entonces eran los popes de la música. A Elvis Presley o a James Brown en televisión no les enfocaban de cintura para abajo, y muchas de sus letras eran calificadas no de 'sexistas', porque ese término no estaba todavía popularizado, pero sí con adjetivos que iban de lo perverso a lo estrictamente demoníaco.

Lo que sí parece evidente es que la siempre sobresaliente capacidad de Madonna de anticiparse a las tendencias y de trabajar con los productores más punteros del momento está últimamente perdiendo un poco de peso en su carrera, y se vuelve un algo forzada ahora con esta incursión en la música urbana que, por otra parte, tampoco es nueva: la dudosa primicia aquí es que lo haga con un artista como Maluma, que tampoco puede considerarse un músico especialmente preocupado por la innovación sino alguien que hace la música que su público quiere escuchar. Con este disco, Madonna se la juega. Acostumbrada en el pasado a manejar cifras de récord, no consigue un número uno en Estados Unidos desde casi 20 años ('Music') y con sus últimos trabajos no es usuaria habitual de los tops de ventas en el resto del mundo. Esta unión con Maluma es en realidad fruto del momento (o del interés del colombiano por aterrizar en Estados Unidos. Después de patones en los últimos discos, a Madonna hay que darle un último voto de confianza que será crucial en su carrera. Habrá que esperar al 14 de junio, día del lanzamiento de 'Madame X' a nivel mundial, para comprobar si la reina del pop ha recuperado su trono.