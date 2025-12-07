Luz Casal: «Ahora me permito cosas que antes no»

Hora y media antes del comienzo del acto ya había gente guardando cola en las puertas del Centro Cultural Pablo Ruiz-Picasso. No era para ... menos. Luz Casal desgranaba los detalles de su último disco, 'Me voy a permitir', en un diálogo con el periodista de SUR Alberto Gómez, responsable del ciclo cultural 'Torremolinos y Gigantes'. La intérprete de 'Piensa en mí' presentó su trabajo más reciente, en el que colaboran, entre otros, Carla Bruni, Chris Barron (Spin Doctors), Renaud Letang (Manu Chao, Feist) y Wix Wickens (Paul McCartney).

La cantante gallega, encargada de encender el alumbrado navideño en el municipio malagueño, hizo un repaso por su extensa trayectoria, compuesta por más de cuatro décadas en la cima de una industria, la musical, en la que, como señaló Gómez, «sobrevivir más de un rato supone un verdadero milagro». Ella lo ha hecho fiel a sus principios, como refleja 'Me voy a permitir', un álbum que inicialmente iba a ser un disco de versiones en homenaje a mujeres importantes para Casal y que ha acabado convertido en una mezcolanza que incluye cinco temas inéditos.

«Acto de generosidad»

Entre estos temas está el que da nombre al disco, donde Luz, como bromeó ayer, se ha permitido «decirle al idiota lo que pienso de él» más por «un acto de generosidad, para que se dé cuenta», que por otros motivos. También adelantó que se ha atrevido con su primera canción «de odio», aunque «yo estoy segura de no odiar a nadie». Se trata del clásico 'Bravo', que forma parte de la mitad del disco dedicada a adaptaciones, entre las que también se incluyen otros temas del cancionero hispanoamericano como 'Todo cambia' y hasta una revisión de 'She', de Charles Aznavour, que comparte con Bruni: «Me quedé flasheada con ella, en cuanto entró al estudio supimos que sería interesante».

Gómez recordó que acaba de ser nombrada marquesa por parte de los Reyes y la presentó así: «Creo, de corazón, que es una mujer que hace que nuestra cultura, y también nuestro país, sean un poquito mejores». Durante la charla, Casal incidió en la importancia de las mujeres en su carrera, desde Rosalía de Castro hasta la Niña de los Peines, desde Janis Joplin hasta Gata Cattana. Y, sobre todo, su madre: «Es la persona que más me ha enseñado, para empezar me enseñó a pensar antes de hablar».