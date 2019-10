Little Pepe: «El arte es una expresión que debe ser desmedida, grotesca y crítica» Little Pepe, haciendo el distintivo gesto de 'One Love' que le da nombre a su nuevo disco. / J. Budi 'El Real 1 Love' es el nombre del próximo álbum que el artista malagueño presentará el próximo invierno JAVIER BUDI Lunes, 14 octubre 2019, 00:22

Detrás de su frondosa barba y baja estatura (de ahí su nombre Little Pepe) se encuentra una de las referencias del reggae a nivel nacional. A pesar de su relevante figura en el género, siempre ha mantenido la humildad sin olvidar en sus letras de dónde viene y el difícil camino de la música. Tras más de 15 años de trayectoria, José Manuel López Gallego, 'Little Pepe' para el mundo de la música, lanzará este próximo invierno su disco «más ecléctico» titulado 'El Real 1 Love'.

–¿Qué espera de este próximo trabajo 'El Real 1 Love'?

–Puedo decir con la boca llena que se trata de un octavo disco que estoy creando con la ilusión de la primera maqueta. Además, con esa ilusión potenciada ya que es una apuesta personal de SFDK el sacarme este disco bajo su tutela. En la vida todo suma y aquí se suma mi energía componiendo con la de Acción Sánchez (dj de SFDK) produciendo y la de Zatu (cantante de SFDK) detrás de las rimas . Además, en este álbum he molestado a todo el mundo que he podido para que colaborasen voces como la de Swan Fyahboy, Soge Culebra, Kaze o Kafu Bantón, entre otros.

– ¿Qué aportará este disco a su colección musical?

–Creo que es el más ecléctico. Ya me he convencido a mí mismo que después de más de 15 años haciendo el reggae que yo me inventé tan raro, con origen jamaicano, tintes panameños pero en versión malaguita, me puedo permitir otra manera de hacer música hablando de mí, porque de los demás te pierdes.

–¿A quién va dirigido este reggae «tan raro»?

–Mi música es para todo el mundo. Ya lo decía Bob Marley: 'El reggae es la música de la gente que necesita para vivir'. Si alguien te pone este género en cualquier situación nunca va a fallar porque el reggae nunca viene mal. Me acuesto todas las noches muy contento porque mi música la escucha gente de mi edad, mayores y menores, incluso padres que se la ponen a sus hijos.

La controvertida cancelación de su concierto en la pasada Feria de Málaga En la pasada Feria de Málaga, Little Pepe fue invitado a una actuación, sin embargo, el concierto fue clausurado minutos antes de que comenzase por la venta de alcohol a menores en el interior de la caseta. El concierto se pospuso y, de nuevo, se volvió a suspender por «miedo a más sanciones», según las explicaciones de entonces. «Nadie se ha vuelto a pronunciar. Estaba realmente molesto», afirma el artista malagueño, que esa misma noche se pudo desahogar cantando en el barrio ante medio centenar de seguidores. «Lo que más me escama es que, supuestamente, el Estado nos tiene que cuidar mientras que lo que le interesa es solo la recaudación», considera el cantante, argumentando que todo se habría resuelto si hubieran identificado al menor al que se le vendió alcohol y se hubiera realizado la sanción pertinente.

–Siempre ha mostrado gran cercanía con la ciudad. ¿Qué significa Málaga en su música?

–Yo no vengo de Internet como los jóvenes de la actualidad que pueden tener los artistas que quieran ver. Yo he tenido los referentes que había aquí porque es de donde soy. Me he criado con bandas de reggae desde los 80 gracias a nuestra apertura al mar. Siempre ha habido una comunidad rasta en Málaga en el barrio de La Trinidad y, si yo no me hubiera juntado con gente del gremio, no hubiese hecho esta música.

–Cuenta con actuaciones tanto en Latinoamérica como por gran parte de Europa. ¿Qué responsabilidad conlleva?

–Hace 10 años era un 'pelúo' de Málaga que solo quería pasarlo bien y hacerlo pasar bien con la música. A día de hoy, tienes al mismo 'colgao pelúo' pero con más responsabilidad. Ahora sé que me escuchan mientras antes pretendía que me escucharan. A esa gente creo que les debo algo, siempre hablando a nivel de energía. Actualmente, con el tiempo pasado ese nombre pequeñito parece que tiene un cierto peso en este género minoritario que se llama reggae. A veces pesa saber que te escuchan. Aunque sea un estímulo, también es una responsabilidad.

–¿Ya puede vivir de la música?

–Gracias a Dios, puedo afirmar que mi ocupación principal es la música a la que dedico prácticamente todo mi día. No es estable, ni siempre igual, pero hacer lo que te gusta a veces no está pagado.

En la era de la ofensa

–La cancelación de su actuación en la pasada Feria de Málaga, el veto a SFDK por parte de un festival por «letras machistas». ¿Qué está ocurriendo?

–Vivimos en la era de la perpetua ofensa. Todo el mundo se siente ofendido por todo y es un terreno delicado porque entonces el rango de palabras, ideas, expresiones y conceptos que puedes utilizar están limitando demasiado y pensamos que cualquier cosa que puede salir de nuestra boca puede ofender a alguien. Entones qué hacemos. ¿No nos expresamos? El arte va mucho más allá, es una expresión de la gente que a veces debe ser desmedida, grotesca y crítica.

–En algunas de sus letras toca el tema del abuso de la autoridad. ¿Hay persecución contra Little Pepe?

–Ni mucho menos. Aun así, mis pintas la asemejan a traficantes de droga o no sé. Antes, cuando llevaba las rastas, por jipi, siempre estaba ahí lo de la marihuana. Ahora que no tengo, me miran y hacen un listado de lo que llevas puesto y ven si es más dinero o menos. A mí cuando me paran me preguntan el barrio y miran el carné, cuando las personas deberíamos tener todos los mismos derechos y oportunidades. Me he dado cuenta de que no tratan igual si eres de barrio humilde y eso es el coraje que me da.

–¿Cuánto importa la apariencia hoy en día?

–Es lo primero que se ve de una persona, por lo que es muy fácil estereotipar. Vivimos en una era en la que compararse con miles de personas a golpe de dedo en Instagram es muy fácil. Entonces, la ansiedad que causa el compararte con gente que tiene cosas que tú puede ser grande. No pierdas tu identidad como persona por pertenencia a cualquier grupo.

–De estereotipos entienden mucho los inmigrantes.

–El racismo, que es una idea estúpida de gente ignorante promulgada por clases oligárquicas para seguir manteniendo su estatus, ya no existe. Ahora hay miedo a los pobres, da igual el color que tengan, lo que importa es el dinero. Me indigna vivir en un país donde se cuestione si hay que salvar a alguien que se esté muriendo. Luego ya podemos debatir cómo combatir el problema, pero primero sálvalos. Hay un superpoder en el siglo XXI que se llama empatía que lo tiene muy pocas personas.