Laura Insausti toma las riendas en solitario de Dry Martina
Una crisis vital y artística le ha hecho dar un «volantazo» a su carrera. La cantante malagueña vuelve con un sonido renovado que se desvela este viernes

«A veces hay que tocar fondo para dar un volantazo», confiesa Laura Insausti. Ahora lo puede decir a las claras, sin prejuicios ni tabúes. Ahora se siente fuerte y con ganas de explicar su ausencia durante semanas de la escena pública. Porque ahora, tras superar una crisis vital y artística, Laura Insausti vuelve con más energía, con un proyecto renovado que le ha devuelto la ilusión por hacer lo que mejor sabe: cantar y bailar sobre un escenario. La cantante malagueña asume en solitario el liderazgo de Dry Martina con un sonido más contemporáneo donde la electrónica se fusiona con su característico toque vintage. El single 'Tú quieres mambo', disponible este viernes en plataformas digitales, es su carta de presentación y toda una declaración de principios.

La alianza entre Laura y Rafa Insausti se toma así un descanso, un paréntesis. Pero, insiste, no hay una ruptura ni nada es definitivo. El guitarrista -y su hermano- da solamente un paso a un lado para dejar libre el camino a lo nuevo que prepara ella bajo la marca ya consolidada de Dry Martina, una banda que ha conseguido el reconocimiento de los Premios MIN de la música independiente con cada uno de sus dos discos ('Momento Perfecto' y 'Ahora!'). «Hemos decidido hacer esto así, pero no cerramos ninguna otra opción», aclara. De hecho, Laura Insausti sigue grabando en el estudio de Rafa, trabajan juntos en la banda paralela Hula Hula y, ante todo, son familia.

La cantante toma de esta manera las riendas «artística y personal» de su música. «Me apetecía tomar decisiones yo sola, ver hasta dónde me llevaba la creación». Quería poner en la práctica lo que desde hacía tiempo le rondaba por la cabeza, una apuesta más visual y «bailonga» en los directos aportando aires modernos a su concepto retro de siempre. «Rafa está ahora por una historia más guitarrera. Se lo propuse y me dijo que adelante, que siguiera yo», cuenta.

La materialización de todo esto llegará el 26 de abril en el FIIS (Festival Internacional de Innovación Social), en su primer concierto en solitario. De estar acompañada de un mínimo de cuatro músicos, el nuevo Dry Martina en el escenario serán solo ella y Dj Toner. Un set con samples antiguos y mezclas con el que dará un giro a su repertorio anterior y presentará sus nuevas composiciones. Será, anticipa, «una fiesta».

Es un punto y seguido para Dry Martina. «No sé si dentro de un tiempo haré un set acústico y no descarto que puedan entrar los chicos más adelante, pero necesito ver cómo puedo hacerlo yo sola, y ver si a ellos les gusta también. Lo que sé es que quiero seguir lo que me pide el cuerpo», asegura. Porque durante un tiempo no lo hizo y tiró hacia adelante apartando «las tristezas y los problemas con un machete». Sentía que perdía el control de su proyecto, le faltaba ilusión y le frustraba lo difícil que es la industria para los músicos «a lo Juan Palomo». «Hasta que un día descubres que no puedes evitar más eso y que tienes que afrontarlo», afirma contundente.

Su forma de hacerlo ha sido sincerándose primero consigo misma y, después, con los demás dando rienda suelta a sus inquietudes musicales. «Y ahora estoy en una etapa bonita, he salido de eso y estoy descubriéndome de otra manera. Estoy feliz de haberlo pasado mal porque de otra forma no hubiera dado este paso», concluye. Dry Martina renace este viernes.