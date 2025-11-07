El Kanka está de vuelta: así suena su nuevo single 'La Calma'

En un mundo acelerado, con las prisas que nos impone la sociedad moderna, el Kanka apela a 'La Calma'. El cantautor malagueño lanza el primer ... single de su próximo disco, un tema cargado de emoción que anticipa un álbum de madurez, cantado y contado desde la experiencia del oficio y de la vida. El nuevo trabajo al completo, el séptimo ya de su carrera, estará en la calle a principios de 2026.

'La Calma' es el título de la canción que hoy se estrena y lo será también del disco. En palabras del propio artista, es una reivindicación en forma de deseo: «ojalá un mundo distinto». El estribillo anhela una y otra vez algo que, según el artista, estamos subestimando en estos tiempos, esa sensación de tranquilidad. Una canción que conmueve y emociona desde la primera escucha.

Ya son más de 15 los años que El Kanka lleva sobre los escenarios. Una carrera de pasos lentos pero firmes que le han aupado como uno de los cantautores más sobresalientes de su generación. Un artista con sello propio, totalmente alejado de la música puramente comercial, que sin embargo acaricia el 'mainstream' por su carácter cercano, el ingenio de sus letras, siempre irónicas y optimistas, y unas melodías que conectan al instante.

Desde que irrumpiera con aquel lema, ya emblemático, 'Lo mal que estoy y lo poco que me quejo', El Kanka ha ido conquistando escenarios cada vez más grandes y nuevos países al otro lado del charco. Un viaje profesional y emocional que se refleja en sus canciones, que combinan el folclore latinoamericano con el pop, la rumba o las chirigotas de Cádiz.

'La Calma', disponible ya en todas las plataformas digitales, viene acompañada de un videoclip producido por TFP Studios con dirección y stop motion de Tomas Widmann, personajes y escenarios de María Diaz y edición de Tomas Widmann y Radon MG. Para escucharla en directo antes de que acabe el año habrá cuatro oportunidades: 26 y 27 de noviembre en The Music Station de Madrid; 19 de diciembre en Santana 27 de Bilbao; y 20 de diciembre en Sala Tótem de Villaba (Navarra). Todas las entradas disponibles en www.elkanka.com.