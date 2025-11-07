Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

El Kanka está de vuelta: así suena su nuevo single 'La Calma'

El artista malagueño lanza el primer avance de su próximo disco, que verá la luz a principios de 2026

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:46

Comenta

En un mundo acelerado, con las prisas que nos impone la sociedad moderna, el Kanka apela a 'La Calma'. El cantautor malagueño lanza el primer ... single de su próximo disco, un tema cargado de emoción que anticipa un álbum de madurez, cantado y contado desde la experiencia del oficio y de la vida. El nuevo trabajo al completo, el séptimo ya de su carrera, estará en la calle a principios de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  8. 8 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  9. 9 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Kanka está de vuelta: así suena su nuevo single 'La Calma'

El Kanka está de vuelta: así suena su nuevo single &#039;La Calma&#039;