El Kanka advierte a sus fans de un «fraude» en la venta de entradas para sus conciertos Ha publicado un mensaje en redes sociales pidiendo a sus seguidores que accedan siempre a través de su web oficial EUROPA PRESS MADRID Viernes, 24 mayo 2019, 22:47

Como ya hicieran muchos otros artistas en el pasado, El Kanka ha publicado un mensaje en redes sociales pidiendo a sus fans que no compren entradas para sus conciertos en la web Viagogo.

«No compres mis entradas. No me he vuelto loco, amiguitos, solo quería informaros de que hay una página fraudulenta llamada Viagogo que cobra dinero por unas entradas para mis conciertos y las de otros muchos artistas que no son oficiales. Es un fraude», remarca.

En esta línea, añade en el texto recogido por Europa Press: «Las entradas para mis conciertos siempre estarán anunciadas en mi web oficial y mis redes para que no haya confusiones», añade.