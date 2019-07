John Legend es todo amor John Legend, al piano en el concierto de Starlite. / Antonio Paz El cantante y compositor norteamericanos defiende sus canciones a piano y Starlite se marca otra noche con todo vendido TXEMA MARTÍN Viernes, 26 julio 2019, 00:23

A estas alturas, no se puede negar que John Legend se ha convertido en una de las estrellas más grandes del firmamento. Ha ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, el 'grand slam' de la industria del entretenimiento. Tampoco se pone en duda que aplica su talento a la composición de canciones bellas que tienen logros que algunos ni siquiera se atreven a proponerse. Son capaces de gustar a todo el mundo. Con todo esto, cuando vimos sobre el escenario marbellí un piano, y solo un piano, nos temíamos que en los próximos 90 minutos largos íbamos a echar de menos la orquestación 'soul' y 'r&b' que convierte su música en algo eminentemente pop. Nada más lejos.

Lo que hizo en la noche del miércoles John Legend en Starlite, un festival que si sigue así habrá cerrado la edición con más éxito de su historia, fue un auténtico ejercicio de seducción y una lección sobre cómo se puede llenar un escenario sin alejarse ni un metro de las teclas de su enorme Yamaha y sin proyecciones ni decorados. «Voy a estar sin compañía pero no voy a sentirme solo porque estoy con vosotros. Quiero que conozcamos más de nosotros mismos esta noche». Pasaron las dos primeras canciones, primero una versión de 'Here comes the sun' y luego la preciosa 'Save room', y entonces nos dimos cuenta de que ya nos había conquistado.

Ha ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, el 'grand slam' de la industria del entretenimiento

Si de algo tratan sus canciones es del amor, y en esa noche de julio apenas se habló de otra cosa. Puede que a veces de forma algo facilona, pero se le consiente. El tambaleo que evita la caída libre en lo cursi se adereza con grandes dosis de honestidad en sus letras y en su manera de interpretarlas. Es el caso de 'Made to love' o 'Tonight (I'll be the best you had)', que tienen rimas elementales pero que no por ello dejan de ser hermosas y que, plantadas ante nosotros con las intimidades propias del piano y de la voz, llevan a un sentimiento profundo; en inglés hay una palabra estupenda para eso que es «awe» y que tiene entre sus acepciones sobrecogimiento y asombro.

Quiere que nos queramos

En el repertorio hubo muchas canciones compuestas en esa época mágica en la que cualquier estrella mundial es un completo desconocido ('Ordinary People', como una de sus canciones). Nos contó cómo hace poco más de 15 años se recorrió con su demo 'Get Lifted' todas las compañías discográficas y todas le dijeron que no, «incluida en la que estoy ahora», junto a un desconocido Kanye West.

El público cantaba las letras a petición del artista y le hacía los coros como podía

De esa misma época es 'Stay with you', también interpretada de una manera memorable, a la que siguió otra versión inesperada, 'Dancing in the dark' de Bruce Springsteen, para luego salir con 'Like I'm gonna loose you', que habla sobre la importancia de valorar lo que tenemos, o 'A good night', de la típica noche en la que crees que no va a pasar nada y que se termina con una petición de matrimonio. En general, Legend parecía empeñado en que todos nos quisiéramos mucho, y eso estuvo bien. El público cantaba las letras a petición del artista y le hacía los coros como podía (imaginen a cientos de personas improvisando un falsete). Después de un buen puñado de canciones y de decir lo maravillosa que le parecía la audiencia, Marbella y todo, concluyó con la conocidísima 'All of me' provocando el regocijo total de la audiencia. No hubo concesiones al bis y nos volvimos a casa con la sensación de haber visto algo que en cualquiera de sus definiciones debe empezar con el adjetivo 'bonito'.