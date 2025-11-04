Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

JavyPablo en Pedregalejo cantando 'Fases'. Bori Salas
22 de noviembre. Sala La Trinchera

JavyPablo arranca en Málaga la gira de su disco más personal: 'Para que te quieras quedar'

El dúo malagueño formado por los hermanos Imbroda inaugura su gira en La Trinchera el 22 de noviembre, tras un año de madurez artística y consolidación como compositores para otros artistas

Carmen Barainca y Fernando Alonso

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:49

Comenta

Javi y Pablo Imbroda son dos hermanos malagueños que llevan desde 2018 recorriendo escenarios con un proyecto musical nacido casi por casualidad y sostenido por ... una complicidad fraterna que se traduce en canciones honestas. Su grupo, JavyPablo, se ha consolidado como una interesante propuesta emergente en el pop español. Ahora regresan a casa, a Málaga, para iniciar el 22 de noviembre en la sala La Trinchera (21 horas) la gira de su tercer álbum, 'Para que te quieras quedar', un trabajo que refleja su crecimiento personal y artístico tras años de aprendizaje, giras y turbulencias compartidas.

