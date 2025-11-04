JavyPablo arranca en Málaga la gira de su disco más personal: 'Para que te quieras quedar'

Javi y Pablo Imbroda son dos hermanos malagueños que llevan desde 2018 recorriendo escenarios con un proyecto musical nacido casi por casualidad y sostenido por ... una complicidad fraterna que se traduce en canciones honestas. Su grupo, JavyPablo, se ha consolidado como una interesante propuesta emergente en el pop español. Ahora regresan a casa, a Málaga, para iniciar el 22 de noviembre en la sala La Trinchera (21 horas) la gira de su tercer álbum, 'Para que te quieras quedar', un trabajo que refleja su crecimiento personal y artístico tras años de aprendizaje, giras y turbulencias compartidas.

Hablan pausado, con esa naturalidad que da el haber pasado juntos todas las fases de sus vidas. Javi y Pablo recuerdan sus comienzos: dos chicos de Málaga, mitad melillenses e hijos de Javier Imbroda, que soñaban con ser jugadores de baloncesto antes de descubrir que lo suyo no era solo la cancha, sino el escenario. «La música siempre ha estado en casa, pero nunca la veíamos como un camino profesional. Hasta que un día, casi por presión social, subimos una canción y empezaron a pasar cosas», explican. De aquel impulso espontáneo nació su primera composición, 'Desperté', y con ella la certeza de que su destino estaba en las letras y melodías compartidas.

Desde entonces, el camino ha sido largo y fértil: tres discos, 'No me ve nadie' (2019), 'Nos lo hemos querido todo' (2021) y 'Para que te quieras quedar' (2024), y una evolución sonora que ellos mismos definen como «una búsqueda constante del sentido común, también en la música». «Este último álbum es el más bonito y el más sincero que hemos hecho», confiesa Pablo. «Habla de los últimos años, con sus cosas buenas y malas, y de cómo hemos aprendido a quedarnos con lo esencial».

El tercer disco de JavyPablo no sólo marca un punto de inflexión emocional, también artístico. «Los dos primeros fueron más experimentales, con muchos géneros distintos. En este proyecto hemos encontrado un sonido más homogéneo, más nuestro», señala Javi. Esa madurez les ha llevado a ser reclamados como compositores para otros intérpretes: Íñigo Quintero, Malmo 040 o Fran Perea, entre otros. «Es bonito que otros artistas confíen en nosotros. Escribir para otros te obliga a ver la música desde otro prisma, con más humildad».

Ampliar JavyPablo en la playa de Pedregalejo, Málaga. Bori Salas

El directo como en casa

Pese a su creciente presencia en estudios y colaboraciones, el directo sigue siendo su hábitat natural. «Nos encantan los conciertos, da igual que haya diez o mil personas. Cada actuación tiene su magia», dice Pablo. Después de años de giras intensas, este 2025 han decidido centrarse en proyectos que no requieren de constante movilidad, «necesitábamos parar un poco», pero la ilusión por volver al escenario de su ciudad es notable. «Tocar en Málaga siempre es especial, es volver a casa, a ese lugar donde todo empezó», aseguran.

El concierto del 22 de noviembre en La Trinchera será el primero de cuatro fechas clave que completan la gira del disco: Madrid (12 de diciembre), Barcelona (15 de enero) y Granada (27 de febrero). Cuatro ciudades y un cierre de etapa que les permitirá, a partir de primavera, tomarse un breve descanso para preparar proyectos de futuro, que ya están ideando.

Filosofía de largo recorrido

Detrás del humor y la complicidad fraterna se percibe una visión madura del oficio. «Queremos seguir haciendo música sin ser esclavos del ritmo, siendo honestos con nosotros mismos», explican. Su meta no es el éxito inmediato, sino la permanencia: «Nuestro sueño es que dentro de muchos años podamos mirar atrás y decir: seguimos aquí, la gente nos escucha y valora lo que hacemos».

Con esa filosofía, y una fe inquebrantable en la música como herramienta para mandar mensajes constructivos, JavyPablo se reafirma como un dúo genuino y coherente en la escena musical. «Siempre decimos que lo importante es disfrutar, informarse, dudar de todo y seguir adelante», concluyen. «Y si es juntos, mejor».