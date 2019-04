Jason Derulo y Oro Viejo by Dj Nano, nuevas confirmaciones del Starlite 2019 Imagen de archivo de Jason Derulo. / SUR Se suman a las actuaciones ya anunciadas de Luis Fonsi, Eros Ramazzotti, Bertín Osborne y Pitingo, Pablo López o Manuel Carrasco EUROPA PRESS Jueves, 4 abril 2019, 15:16

Jason Derulo y Oro Viejo by Dj Nano, espectáculo de música electrónica, son las nuevas confirmaciones del Festival Starlite, que se celebra en el municipio malagueño de Marbella.

Así, Jason Derulo estará en el escenario auditorio de Starlite el martes 13 de agosto, según han confirmado a través de un comunicado desde la organización. El cantante multi-platino volverá con éxitos como 'Want To Want Me', 'Whatcha Say', 'In My Head', 'Ridin' Solo' o 'Don't Wanna Go Home', entre otros.

Por otro lado, Oro Viejo by Dj Nano tendrá lugar el miércoles 14 de agosto. El festival recibirá el icónico set en un gran espectáculo de música y luces en el que el Dj recopila los grandes himnos dance del país, haciendo al público testigo de este gran homenaje a la historia de la música de baile.

Starlite premia la fidelidad, y por ello compradores de ediciones anteriores tendrán acceso a una preventa exclusiva que será el próximo viernes 5 de abril entre las 10.00 y las 12.00 del mediodía. Las entradas estarán disponibles a la venta general el mismo viernes 5 de abril a partir de las 12.00 horas.

Estas citas se suman a las ya anunciadas de Luis Fonsi, Eros Ramazzotti, Bertín Osborne y Pitingo, Sting y Ben Harper & The Innocent Criminals, Pablo López, Manuel Carrasco, The Beach Boys, Il Divo, Supertramp's Roger Hodgson, Diana Krall, Raphael, Maluma, David Bisbal, Melendi, Ketama, Morat, José Mercé y Tomatito, Manzanero y Mocedades o Los Morancos, entre otros.