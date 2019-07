Hollywood suena en la Constitución Roque Baños, al frente de la Orquesta Sinfónica de Málaga en una abarrotada plaza de la Constitución. / Migue Fernández El compositor español más internacional repasa sus últimos trabajos con un guiño a la música de sus inicios en un exquisito recital al aire libre REGINA SOTORRÍO Miércoles, 3 julio 2019, 00:08

Las casi 400 butacas de la plaza de la Constitución estaban ocupadas una hora antes del inicio. En los alrededores, los transeúntes se acercaban grabando con el móvil desde la calle Larios y muchos, más de 200, seguían el evento de pie, en un ir y venir constante. Estuvieran allí por casualidad o con intención, ninguno quiso perderse una noche de película en el sentido literal y figurado. El MOSMA (Movie Score Málaga), el encuentro con la música de cine que organiza el Festival de Málaga, empezó a sonar ayer con bandas sonoras de Hollywood, melodías con Goya y composiciones de algunas de las películas más taquilleras del cine español. Todo con la firma de Roque Baños, subido al atril instalado en la céntrica plaza dirigiendo con precisión y expresividad a la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro Ziryab.

La música desenfadada de 'Ocho apellidos catalanes' dio paso a la épica de 'Los últimos de Filipinas', con las voces del coro aportando solemnidad. A partir de ahí, Baños ofreció una selección de los últimos trabajos que le acreditan como el compositor español más internacional. La preciosa banda sonora de '¡A ganar! (The miracle season)', de Sean McNamara con Helen Hunt en el reparto; la por momentos inquietante música de 'El pasajero', de Jaume Collet-Serra y con Liam Neeson al frente; y la oscura melodía que envuelve una de las películas de la saga 'Millenium' se escucharon de mano de su autor.

Sobrecogedora la intervención del coro en el arranque de 'El hombre que mató a Don Quijote', una partitura que después cambia de registro con el marcado aire español que imprime el toque de una guitarra. Quizás por ese sonido tan reconocible de la tierra fue de las más aplaudidas. Tras ella, Baños empezó a viajar hacia atrás en el tiempo. Para Ron Howard hizo en 2015 la conmovedora música de 'In the heart of the sea' (con Chris Hemsworth), con un papel destacado de las voces femeninas; y para Alejandro Amenábar creó el universo sonoro de 'Regresión'. Y se fue más atrás en el calendario. El compositor hizo una concesión a sus inicios incluyendo en la recta final sus notas para 'Muertos de risa' (1999) de Álex de la Iglesia y la sevillana que le valió su primer Goya en 2003 por 'Salomé', de Carlos Saura. Solo entonces se dirigió al público para avisar de un cambio en el orden del programa y «agradecer que estén aguantando con este calor». «Espero que les haya gustado», dijo. La fuerte ovación final del público le dio la respuesta. Como regalo, sonó 'Alatriste'.

Roque Baños es el primero de los nombres propios que pasarán por el MOSMA. Hoy inaugurará los encuentros con el público ytras él (hasta el sábado 6 de julio) se sentarán en un sillón del Salón Rossini John Debney ('La pasión de Cristo', 'Iron Man 2'), Robert Folk ('La historia Interminable 2', 'Ace Ventura: Operación África', 'Loca academia de policía') y el japonés Yasonuri Mitsuda en su primer viaje a Occidente ('Chrono Trigger' Xenosaga y Xenogears). No faltarán autores emergentes como Sergio de la Puente ('Sin fin'), la malagueña Paloma Peñarrubia ('Bajo la piel de lobo') y Daniel Pemberton, responsable de la música del último Oscar de animación, 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Muchos de ellos tomarán la batuta en algunos de los conciertos programados. Comienzan cuatro días en los que el cine no se ve... se oye.

La programación

Miércoles, 3 de julio

10.00 horas : Encuentro. 'La referencia de la música de cine en nuestro país'. Por Roque Baños. Salón Rossini. T. Cervantes.Entrada libre.

12.00 horas: Encuentro. 'La música de Sin Fin. Una colaboración indispensable'. PorSergio de La Puente y José y César Esteban Alenda. Salón Rossini. Teatro Cervantes. Entrada libre.

20.00 horas: Concierto. 'De Chrono Cross a Xenosaga: Un viaje por los mundos musicales de Yasunori Mitsuda'. Movie Score Málaga Assemblé Orchestra. Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. 12 euros.

Jueves, 4 de julio

10.00 horas : Encuentro. 'La carrera imparable de un joven maestro'. Por Daniel Pemberton. Salón Rossini. Teatro Cervantes.Entrada libre.

12.00 horas: 'Un Goya en MOSMA'. Por Olivier Arson. Salón Rossini. Teatro Cervantes.Entrada libre.

18.30 horas: Screenings. 'Sin Fin'. Proyección de la película con banda sonora interpretada en directo con Sergio de La Puente. Cine Albéniz. 12 euros.

21.30 horas: Neo MOSMA. 'Jóvenes maestros'. Orquesta Catedral de Córdoba dirigida por Clemente Mata, Arturo Cardelús, Joan Martorell e Iván Palomares. Música de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', 'Bajo la piel de lobo', 'Black Mirror'... T. Echegaray. 12 euros.

22.00 horas : Concierto. Música de televisión 'This is us' y 'Cobra Kai'. Recinto Eduardo Ocón. Entrada libre.

Viernes, 5 de julio

10.00 horas : Encuentro. 'El futuro de la música de cine'. Con Isabel Royán, Arturo Cardelús, Iván Palomares, Paloma Peñarrubia. Salón Rossini. Teatro Cervantes.Entrada libre.

12.00 horas: Encuentro. 'Toda una vida componiendo música para Hollywood'. Por John Debney. Salón Rossini. Teatro Cervantes.Entrada libre.

17.30 horas: Encuentro. 'La música de la TV en la actualidad'. Con Siddhartha Khosla, Leo Birenberg, Zach Robinson. Salón Rossini. Teatro Cervantes.Entrada libre.

20.30 horas: RetroMosma 80. 'Bicicletas, mapas del tesoro y extraterrestres. Homenaje a Robert Folk'. Orquesta Sinfónica Provincial, dirigida por Joan Martorell, Óscar Senén y Robert Folk. Teatro Cervantes. 18 euros.

Sábado, 6 de julio

10.00 horas : Encuentro. 'Recordando los 80'. Por Robert Folk. Salón Rossini. T. Cervantes.Entrada libre.

12.00 horas: Encuentro. 'Poniendo música al mejor videojuego de todos los tiempos'. Por Yasunori Mitsuda. Salón Rossini. Teatro Cervantes.Entrada libre.

18.00 horas: MOSMA Café. 'SinFin' yFMF Records. AC Málaga Palacio. Entrada libre.

20.30 horas: MOSMA Mestros. 'La música de John Debney'. Orquesta Filarmónica de Málaga y Coros Catedral de Córdoba. Dirige John Debney. T. Cervantes. 18 euros.